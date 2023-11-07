70% من سكان غزة نزحوا قسرا عن منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الثاني (بترا) - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن 70 بالمئة من سكان القطاع باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.

وقال في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة"، إن 70 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المكثفة.

وأكد أن قطاع غزة قُصف بألف طن من المتفجرات بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع، حيث ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في وقت سابق، أن حصة الفرد الواحد من المتفجرات بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تجاوز 10 كيلوغرامات.

وأضاف المكتب الحكومي، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان الهمجي المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.

واشار الى انه في كل دقيقة يوجد جريح ، و15 شهيدا كل ساعة و6 شهداء من الأطفال كل ساعة و5 شهداء من النساء كل ساعة.

وأوضح أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية خرجت عن الخدمة، و 50 بالمئة من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف و 10بالمئة هدمت كليا.

وأكد ان 33 بالمئة من المدارس تضررت جراء القصف و 9 بالمئة خرجت عن الخدمة، و14بالمئة من مساجد قطاع غزة تضررت و5 بالمئة هدمت بشكل كامل.

يشار الى ان عدد الشهداء منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بلغ أكثر من 10 آلاف فلسطيني، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ

07/11/2023 11:31:13