70% من سكان غزة نزحوا قسرا عن منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الثاني (بترا) - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن 70 بالمئة من سكان القطاع باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.
وقال في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة"، إن 70 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المكثفة.
وأكد أن قطاع غزة قُصف بألف طن من المتفجرات بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع، حيث ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في وقت سابق، أن حصة الفرد الواحد من المتفجرات بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تجاوز 10 كيلوغرامات.
وأضاف المكتب الحكومي، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان الهمجي المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.
واشار الى انه في كل دقيقة يوجد جريح ، و15 شهيدا كل ساعة و6 شهداء من الأطفال كل ساعة و5 شهداء من النساء كل ساعة.
وأوضح أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية خرجت عن الخدمة، و 50 بالمئة من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف و 10بالمئة هدمت كليا.
وأكد ان 33 بالمئة من المدارس تضررت جراء القصف و 9 بالمئة خرجت عن الخدمة، و14بالمئة من مساجد قطاع غزة تضررت و5 بالمئة هدمت بشكل كامل.
يشار الى ان عدد الشهداء منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بلغ أكثر من 10 آلاف فلسطيني، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ
07/11/2023 11:31:13
MENAFN07112023000117011021ID1107384031
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