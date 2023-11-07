منتخب الناشئات يصعد تحضيراته لبطولة غرب آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - صعد المنتخب الوطني النسوي تحت سن 20 لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، والتي يستضيفها الأردن اعتبارآ من يوم الخميس المقبل.
وتقام مباريات البطولة التي تستمر حتى 15 الشهر لحالي، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وأجرى المنتخب تدريبه مساء أمس الاثنين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور 23 لاعبة حيث ارتكز المران على الجوانب التكتيكية بالشقين الدفاعي والهجومي.
وتضم قائمة المنتخب: سيلين سيف، ساجدة عيسى، سيلين شنك، كريستينا جوعانة، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لامار شلبي، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملك سلامة، ختام شقير، وهيا أبو علي.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره اللبناني عند الثامنة من مساء الخميس المقبل، على أن يلتقي في المباراة الثانية مع نظيره العراقي يوم السبت المقبل، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء سوريا الاثنين المقبل.
ووفقاً لتعليمات البطولة، تلعب المنتخبات الدور الأول من مرحلة واحدة، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز.
إلى ذلك، يشارك المدير الفني للمنتخب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة والذي يعقد عند الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء في فندق الريجنسي بعمان، على أن يسبقه الاجتماع التنسيقي والذي يتخلله استعراض تعليمات البطولة وتثبيت ألوان الفرق المشاركة.
يذكر أن المنتخب الوطني النسوي ت20 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئات بمعدل أعمار للاعبات أقل من 17 عاما، لتحقيق أعلى مستويات التحضير والجاهزية قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، والتي تنطلق بعد عام ونصف، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة التي تقام لفئة ت20.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
07/11/2023 11:24:49
MENAFN07112023000117011021ID1107384030
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