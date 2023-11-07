منتخب الناشئات يصعد تحضيراته لبطولة غرب آسيا لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - صعد المنتخب الوطني النسوي تحت سن 20 لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، والتي يستضيفها الأردن اعتبارآ من يوم الخميس المقبل.

وتقام مباريات البطولة التي تستمر حتى 15 الشهر لحالي، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء أمس الاثنين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور 23 لاعبة حيث ارتكز المران على الجوانب التكتيكية بالشقين الدفاعي والهجومي.

وتضم قائمة المنتخب: سيلين سيف، ساجدة عيسى، سيلين شنك، كريستينا جوعانة، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لامار شلبي، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملك سلامة، ختام شقير، وهيا أبو علي.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره اللبناني عند الثامنة من مساء الخميس المقبل، على أن يلتقي في المباراة الثانية مع نظيره العراقي يوم السبت المقبل، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء سوريا الاثنين المقبل.

ووفقاً لتعليمات البطولة، تلعب المنتخبات الدور الأول من مرحلة واحدة، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز.

إلى ذلك، يشارك المدير الفني للمنتخب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة والذي يعقد عند الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء في فندق الريجنسي بعمان، على أن يسبقه الاجتماع التنسيقي والذي يتخلله استعراض تعليمات البطولة وتثبيت ألوان الفرق المشاركة.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي ت20 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئات بمعدل أعمار للاعبات أقل من 17 عاما، لتحقيق أعلى مستويات التحضير والجاهزية قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، والتي تنطلق بعد عام ونصف، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة التي تقام لفئة ت20.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

07/11/2023 11:24:49