توزيع الكهرباء تنفذ خطتها السنوية للمسؤولية المجتمعية بتوفير دعم 100 ألف دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطتها للمسؤولية المجتمعية للعام الحالي، المتمثلة في تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لدعم مختلف المجالات الحيوية في المجتمع.
وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تم تغطيتها خلال العام الحالي، "توزيع طرود خيرية في شهر رمضان الفضيل على الأسر العفيفة والمحتاجة بمبلغ إجمالي 10 الآف دينار وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بما يشمل مركز الحسين للسرطان والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بإجمالي 25 ألف دينار".
كما تشمل "تعزيز البيئة التعليمية من خلال توزيع حقائب مدرسية، صيانة المدارس، دعم الطلبة الجامعيين بمبلغ إجمالي قدره 30 ألف دينار، دعم الشركة للأبطال الذين قدموا التضحيات الجليلة من خلال تخصيص مبلغ 10 الآف دينار للمصابين العسكريين ولأسر الشهداء، دعم الجمعيات الخيرية والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 15 ألف دينار من خلال توجيه الدعم لهم على شكل مشاريع إنتاجية مستدامة، بالإضافة لتخصيص مبلغ 10 الآف دينار للتبرعات الطارئة التي تم توجيهها في دعم الحالات الإنسانية الطارئة".
من جهة أخرى، تبرع مجلس إدارة الشركة بمبلغ 50 ألف دينار لدعم الأشقاء في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له، بالإضافة الى التبرع بمبلغ 25 ألف دينار لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.
وأكدت مدير عام الشركة، المهندسة ريم حمدان، أن مسؤولية الشركة تتعدى تقديم خدمات الكهرباء لتشمل تحقيق أقصى درجات الاستدامة والتنمية المجتمعية.
وقالت، إن خطة الشركة للمسؤولية المجتمعية هي خارطة طريق تعكس التزامها بالمشاركة المجتمعية النشطة والإسهام في التنمية المستدامة للوطن.
وأضافت، أنه من خلال تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لدعم القطاعات المختلفة تستثمر الشركة في مستقبل الأردن من خلال دعم التعليم والصحة ومساندة الأسر وتعزيز قدرات الجمعيات الخيرية.
وأشارت إلى أن شركة توزيع الكهرباء تعد شريكا أساسيا في التنمية المستدامة، كما أنها ستواصل العمل بكل جهد لضمان تقديم أفضل الخدمات وأكبر الإسهامات المجتمعية.
بدوره، أوضح رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية الدكتور يحيى القضاة، أن تنفيذ الخطة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية تم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال التي ساهمت في توفير المعلومات الصحيحة وتوجيه مجالات الدعم بما يخدم أكبر قاعدة ممكنة في سبيل تحقيق أهداف الخطة.
-- (بترا)
م ف/ أ أ/ب ط
07/11/2023 11:21:51
MENAFN07112023000117011021ID1107384029
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