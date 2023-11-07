توزيع الكهرباء تنفذ خطتها السنوية للمسؤولية المجتمعية بتوفير دعم 100 ألف دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطتها للمسؤولية المجتمعية للعام الحالي، المتمثلة في تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لدعم مختلف المجالات الحيوية في المجتمع.

وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تم تغطيتها خلال العام الحالي، "توزيع طرود خيرية في شهر رمضان الفضيل على الأسر العفيفة والمحتاجة بمبلغ إجمالي 10 الآف دينار وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بما يشمل مركز الحسين للسرطان والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بإجمالي 25 ألف دينار".

كما تشمل "تعزيز البيئة التعليمية من خلال توزيع حقائب مدرسية، صيانة المدارس، دعم الطلبة الجامعيين بمبلغ إجمالي قدره 30 ألف دينار، دعم الشركة للأبطال الذين قدموا التضحيات الجليلة من خلال تخصيص مبلغ 10 الآف دينار للمصابين العسكريين ولأسر الشهداء، دعم الجمعيات الخيرية والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 15 ألف دينار من خلال توجيه الدعم لهم على شكل مشاريع إنتاجية مستدامة، بالإضافة لتخصيص مبلغ 10 الآف دينار للتبرعات الطارئة التي تم توجيهها في دعم الحالات الإنسانية الطارئة".

من جهة أخرى، تبرع مجلس إدارة الشركة بمبلغ 50 ألف دينار لدعم الأشقاء في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له، بالإضافة الى التبرع بمبلغ 25 ألف دينار لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وأكدت مدير عام الشركة، المهندسة ريم حمدان، أن مسؤولية الشركة تتعدى تقديم خدمات الكهرباء لتشمل تحقيق أقصى درجات الاستدامة والتنمية المجتمعية.

وقالت، إن خطة الشركة للمسؤولية المجتمعية هي خارطة طريق تعكس التزامها بالمشاركة المجتمعية النشطة والإسهام في التنمية المستدامة للوطن.

وأضافت، أنه من خلال تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لدعم القطاعات المختلفة تستثمر الشركة في مستقبل الأردن من خلال دعم التعليم والصحة ومساندة الأسر وتعزيز قدرات الجمعيات الخيرية.

وأشارت إلى أن شركة توزيع الكهرباء تعد شريكا أساسيا في التنمية المستدامة، كما أنها ستواصل العمل بكل جهد لضمان تقديم أفضل الخدمات وأكبر الإسهامات المجتمعية.

بدوره، أوضح رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية الدكتور يحيى القضاة، أن تنفيذ الخطة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية تم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال التي ساهمت في توفير المعلومات الصحيحة وتوجيه مجالات الدعم بما يخدم أكبر قاعدة ممكنة في سبيل تحقيق أهداف الخطة.

-- (بترا)

م ف/ أ أ/ب ط

07/11/2023 11:21:51