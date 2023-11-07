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التعليم العالي: مصر تعترف بجميع الجامعات الأردنية

11/7/2023 4:37:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية اعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
وقالت الوزارة ان تأكيد القرار جاء بناءً على مخاطبة رسمية مع الملحق الثقافي الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة، وذلك بعد تواصله مع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات في مصر.
وأضافت الوزارة أنها على تواصل دائم ومستمر مع السفارة المصرية في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء أخيرا، والتي تطمح من خلالها إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
-- (بترا)
أ ر/اص/ب ط
07/11/2023 11:17:53

MENAFN07112023000117011021ID1107384028

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