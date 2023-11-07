التعليم العالي: مصر تعترف بجميع الجامعات الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية اعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
وقالت الوزارة ان تأكيد القرار جاء بناءً على مخاطبة رسمية مع الملحق الثقافي الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة، وذلك بعد تواصله مع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات في مصر.
وأضافت الوزارة أنها على تواصل دائم ومستمر مع السفارة المصرية في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء أخيرا، والتي تطمح من خلالها إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
-- (بترا)
أ ر/اص/ب ط
07/11/2023 11:17:53
MENAFN07112023000117011021ID1107384028
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