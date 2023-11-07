الاحتلال يعتقل 47 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء ، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 47 فلسطينيا بينهم صحفيان وأسرى محررون في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وأريحا وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

07/11/2023 11:05:32