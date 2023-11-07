الاحتلال يعتقل 47 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
11/7/2023 4:37:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء ، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 47 فلسطينيا بينهم صحفيان وأسرى محررون في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وأريحا وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
07/11/2023 11:05:32
MENAFN07112023000117011021ID1107384027
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