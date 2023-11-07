استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال في القدس وجنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني (19 عاما)، وأصيب آخر برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما، حيث استشهد أحدهما لاحقا، وتم نقله الى مجمع فلسطين الطبي برام الله.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.
كما أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأوضح مستشفى جنين الحكومي في بيان، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر في يده.
وكانت عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال، ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء.
كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين.
وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر: إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها إلكترونيا.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
07/11/2023 10:54:59
MENAFN07112023000117011021ID1107384026
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