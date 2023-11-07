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استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال في القدس وجنين

11/7/2023 4:37:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني (19 عاما)، وأصيب آخر برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما، حيث استشهد أحدهما لاحقا، وتم نقله الى مجمع فلسطين الطبي برام الله.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.
كما أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأوضح مستشفى جنين الحكومي في بيان، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر في يده.
وكانت عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال، ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء.
كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين.
وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر: إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها إلكترونيا.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
07/11/2023 10:54:59

MENAFN07112023000117011021ID1107384026

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