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استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين شمال الخليل

11/7/2023 4:37:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الثاني(بترا)- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، فلسطيني وأصيب اثنان آخران، احدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سعير، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفاد المستشفى الأهلي في الخليل في بيان باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.
والشهيد سعد المذكور، هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
07/11/2023 10:06:59

MENAFN07112023000117011021ID1107384024

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