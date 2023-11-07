استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين شمال الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الثاني(بترا)- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، فلسطيني وأصيب اثنان آخران، احدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سعير، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفاد المستشفى الأهلي في الخليل في بيان باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.
والشهيد سعد المذكور، هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
07/11/2023 10:06:59
MENAFN07112023000117011021ID1107384024
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