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مسؤول أممي: 10 آلاف شهيد بغزة خلال شهر تحد إنساني للعالم

11/7/2023 4:37:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة يجعل العالم أمام "تحد إنساني".
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، كتب غريفيث على منصة "إكس"، فجر اليوم الثلاثاء، " 10 آلاف قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، يجعلنا أمام تحد إنساني".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان، إما شهداء أو جرحى.
وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة و15 شهيدا في كل ساعة منذ بداية العدوان، وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن النساء 5 بالساعة الواحدة.
ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
07/11/2023 09:53:12

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