مسؤول أممي: 10 آلاف شهيد بغزة خلال شهر تحد إنساني للعالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة يجعل العالم أمام "تحد إنساني".
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، كتب غريفيث على منصة "إكس"، فجر اليوم الثلاثاء، " 10 آلاف قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، يجعلنا أمام تحد إنساني".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان، إما شهداء أو جرحى.
وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة و15 شهيدا في كل ساعة منذ بداية العدوان، وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن النساء 5 بالساعة الواحدة.
ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
07/11/2023 09:53:12
MENAFN07112023000117011021ID1107384023
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