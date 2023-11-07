انطلاق عروض أيام الفيلم الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) – انطلقت مساء أمس الاثنين، في "تاج سينما"، عروض "أيام الفيلم الفلسطيني" التي تنظمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وتستمر حتى مساء يوم بعد غد الخميس.

وتعرض خلال الأيام السينمائية، التي تأتي تضامناً مع أهالي قطاع غزة، تجاه ما يتعرضون له من عدوان يومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمن رسالة الأردن الإعلامية للتضامن مع أهالي القطاع، خمسة أفلام بشكل مجاني للجمهور، تتناول حكاية الغزيين وتروي معاناتهم وحياتهم المأساوية في ظل الاحتلال.

وتناول العرض الافتتاحي "المطلوبون الـ18" للمخرج الفلسطيني عامر شوملي، "قصة 18 بقرة" يرغب بشرائها أهالي منطقة بيت ساحور، إبان الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 و1991، بهدف تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، في خطوة من سلسلة خطوات اتُخذت حينها في سياق العصيان المدني.

وتدور القصة التي استخدم بها المخرج أسلوب الرسوم الكرتونية والـ"ستوب موشن"، عند توجه عدد من أهالي البلدة إلى إحدى المزارع الإسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 لشراء الأبقار، حيث تصاب الأبقار المعتادة على سماع وتصديق "بروباغندا الاحتلال" عن الفلسطينيين، بهلعٍ شديد عندما تعلم بصفقة بيعها للفلسطينيين.

وتصل الأبقار إلى بيت ساحور بعد رحلة عناء طويلة، ويستقبلها سكان البلدة بحماس شديد، ويعلم جيش الاحتلال بخبر المزرعة وهدفها، فيقوم الحاكم العسكري بإصدار أمر بإزالتها في غضون 24 ساعة، كونها "تشكل خطراً على أمن الدولة"، ما يدفع أهالي البلدة لإخفاء الأبقار وتهريبها في بيوتهم للمحافظة عليها والمضي في خطة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ليبدأ بعدها الجيش رحلة مطاردة الأبقار والبحث عنها جواً وبراً.

ويعرض اليوم الثلاثاء، فيلم "3000 ليلة" عند السابعة مساء، وفيلم "غزة مونامور" عند التاسعة مساء، فيما يعرض في السابعة من مساء يوم غد الأربعاء، فيلم "حتى إشعار آخر"، وتختتم العروض السينمائية في السابعة من مساء بعد غد الخميس، بفيلم "ديچراديه".

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

07/11/2023 09:44:02