الهيئة الخيرية الأردنية تواصل تقديم المساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عددا من المساعدات المتمثلة بالطرود الصحية والغذائية والمياه النقية، إضافة الى الوجبات الساخنة على الأهل في قطاع غزة في عدة مناطق بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لمد يد العون وإرسال المساعدات الى أهلنا في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، في بيان اليوم الثلاثاء، "اننا حرصنا ومنذ إطلاق حملتنا لأهلنا في غزة على التنسيق مع الجهات الرسمية ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، والتعاون مع شركائنا في الميدان من المنظمات الدولية، حيث تمكنّا من تأمين أكثر من 37 ألف مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية"، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تأمين المزيد من المساعدات المتنوعة وإمداد المستشفيات في قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية وأي احتياجات أساسية وضرورية في مثل هذه الأوضاع.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، اضافة الى خدمة " CliQ" على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الإلكتروني الخاص بها



وأما التبرعات العينية فيتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.

وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية منذ بداية العدوان على غزة ثلاث طائرات محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو و الأجهزة الأمنية، حيث تم إرسالها الى جمهورية مصر العربية وإدخالها من خلال معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) لتوزيعها على المستشفيات وحسب الاحتياجات الواردة.

-- (بترا)

ج ب/اص/ب ط

07/11/2023 09:39:53