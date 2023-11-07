الهيئة الخيرية الأردنية تواصل تقديم المساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عددا من المساعدات المتمثلة بالطرود الصحية والغذائية والمياه النقية، إضافة الى الوجبات الساخنة على الأهل في قطاع غزة في عدة مناطق بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لمد يد العون وإرسال المساعدات الى أهلنا في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، في بيان اليوم الثلاثاء، "اننا حرصنا ومنذ إطلاق حملتنا لأهلنا في غزة على التنسيق مع الجهات الرسمية ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، والتعاون مع شركائنا في الميدان من المنظمات الدولية، حيث تمكنّا من تأمين أكثر من 37 ألف مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية"، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تأمين المزيد من المساعدات المتنوعة وإمداد المستشفيات في قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية وأي احتياجات أساسية وضرورية في مثل هذه الأوضاع.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، اضافة الى خدمة " CliQ" على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الإلكتروني الخاص بها
وأما التبرعات العينية فيتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.
وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية منذ بداية العدوان على غزة ثلاث طائرات محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو و الأجهزة الأمنية، حيث تم إرسالها الى جمهورية مصر العربية وإدخالها من خلال معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) لتوزيعها على المستشفيات وحسب الاحتياجات الواردة.
-- (بترا)
ج ب/اص/ب ط
07/11/2023 09:39:53
MENAFN07112023000117011021ID1107384021
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