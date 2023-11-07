ماليزيا: لن نعترف بالعقوبات الأحادية على داعمي حماس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت ماليزيا اليوم الثلاثاء إنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أميركي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لحماس.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لـ"حماس" "أو الجهاد الإسلامي".

وأضاف "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأميركية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأميركية في ماليزيا"، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت جولتين من العقوبات على مسؤولين رئيسيين وشبكات مالية مرتبطة بحركة "حماس" .

وكانت ماليزيا دائما من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقبل أيام كشف إبراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف "حماس" مجموعة إرهابية في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن حكومته لن ترضخ لأي إكراه.

وكان إبراهيم، شبه الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بالقصف الأميركي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

07/11/2023 09:28:32