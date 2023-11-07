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تراجع النفط وسط ترقب الأسواق لبيانات صينية

11/7/2023 4:37:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحسب شبكة (سي أن بي سي) الاقتصادية الأميركية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 84.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.59 دولار للبرميل.
وستصدر الصين أرقام الواردات والصادرات لشهر تشرين الأول الماضي اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الرئيسية يوم الخميس المقبل.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
07/11/2023 09:22:04

MENAFN07112023000117011021ID1107384019

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