عين على القدس يناقش معركة نقابة المحامين القانونية ضد الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان7 تشرين الثاني (بترا) - ناقش برنامج عين على القدس، أمس الاثنين، الجانب القانوني لما يحدث من حرب إبادة على غزة إضافة للانتهاكات التي تحدث يومياً في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وما تقوم به نقابة المحامين الأردنيين بهذا المجال.

وقال نقيب المحامين الأردنيين، يحي أبو عبود، إن المواجهة ما بين الحق الفلسطيني والباطل الصهيوني على الميدان القانوني، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي إيجاد "مبرر قانوني" لكل انتهاك وتصرف يقوم به، بما يشمل التقسيم والحصار والاستيطان والتجويع والاعتقال والقتل.

وأضاف ان الاحتلال يحاول إيهام الجهات التي يخاطبها بأنه يمتلك مركزاً قانونياً يبرر ما يقوم به، وهو حقه بممارسة جميع الأعمال التي يمارسها صاحب السلطة على أرضه، متناسياً أنه يمارس كل هذه الصلاحيات على أرض محتلة.

وأشار ابو عبود إلى أن القانون الدولي أقر بحق الشعب الذي يرزح تحت نير الاحتلال في تقرير المصير، وأن يقاوم المحتل ويدفعه بجميع السبل وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وفقاً لما كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، موضحا أن الاحتلال الصهيوني ينطلق من مفهوم خاطئ، وهو أنه في حال قامت المقاومة أو الشعب الفلسطيني بأي فعل، فإنه يبرر عدوانه على الشعب الفلسطيني ب"حق الدفاع المشروع"، ولاسيما أنه "لا يجوز ممارسة حق الدفاع في مواجهة الشعب المحتل".

وبين أن نقابة المحامين تدعم القضية الفلسطينية بشكل دائم وفي جميع المجالات، ولكنها في السنة الأخيرة ركزت جهودها على مسألتين، تتمثلان في مواجهة محاولات الكيان الصهيوني في سعيه لتهويد وتقسيم الأماكن المقدسة، وملاحقته بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالفصل العنصري وفي قضية الأسرى والاعتداءات التي يقوم بها هذا الكيان على كل ما هو فلسطيني.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح أبو عبود أنها محتلة ومعابرها البرية والجوية والبحرية بيد الكيان الصهيوني، لافتاً إلى انه منذ بدء العدوان الوحشي الصهيوني على غزة، انطلقت نقابة المحامين بعدة مسارات، منها إعلاء الصوت من خلال التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات والتبرع النقدي الذي تجاوز مبلغ 100 ألف دينار، تم تخصيصه لدعم المستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة الأردنية في غزة، وذلك "إيماناً من النقابة بأنه القناة الوحيدة الأكثر قدرة على إيصال المساعدات لأهالي القطاع في الظرف الحالي".

وعلى الصعيد القانوني، قال إن النقابة أوجدت "لجنة إسناد" لملاحقة الكيان الصهيوني في الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، سواء كانت جرائم حرب أو عدوان أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن هذه اللجنة مكونة من خبراء في القانون الدولي ومحامين لديهم الخبرة المتخصصة في مثل هذه القضايا.

وأضاف أن النقابة اتخذت مسارا آخر أيضاً، يتمثل بمواجهة الكيان في المحافل الدولية القانونية، ومنها؛ الاتحاد الدولي للمحامين، الذي أصدر في 12 تشرين الأول الماضي بيانا يدين المقاومة ويعطي الحق للكيان الصهيوني بممارسة "الدفاع عن النفس"، حيث تحركت النقابة بدعم من اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية، وخاطبت هذا الاتحاد وقدمت له الحجج القانونية وهددت بانسحاب كامل النقابات العربية منه إذا لم يعد النظر بموقفه بتعريفه للعدوان ومن هو المعتدي ومن هو الضحية.

وبعد ذلك، قام الاتحاد الدولي بإصدار بيان لاحق لبيانه يدين فيه "الهجمات البربرية الذي يقوم بها الكيان الصهيوني على قطاع غزة"، مطالبا بإجراء تحقيق شفاف ومحايد لإحالة المسؤول عن تلك الجرائم إلى الجهات القضائية الدولية المختصة.

ونوه أبو عبود إلى أهمية المعركة القانونية والإعلامية في قضية الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على غزة، وكذلك أهمية اتحادات المحامين الدولية، لأنها تصنع الشرعية القانونية لأي قرار تتخذه الحكومات، كما حدث عندما أصدر وزير الداخلية الفرنسي قراراً بمنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين، إلا ان الهيئات الدولية تكاتفت وطعنت بقرار الوزير، ما دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى إلغاء قرار وزير الداخلية، ما كان له الأثر الكبير إلى تحول الرأي العام العالمي إلى جانب الفلسطينيين، والتعبير عن ذلك من خلال الكثير من التظاهرات الداعية لوقف جرائم الاحتلال تجاه غزة والمطالبة بالحرية لفلسطين، والضغط على الحكومات وأصحاب القرار السياسي في إعادة حساباتهم وقراءاتهم بإن ما يحدث في فلسطين "مجزرة يندى لها جبين البشرية".

-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

07/11/2023 09:12:03