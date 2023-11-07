عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الثاني (بترا) - واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، غاراتها وقصفها العنيف لمنازل المواطنين والعديد من المباني في مناطق مختلفة بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وأوضحت مصادر طبية أن ستة مواطنين على الأقل، بينهم سيدة، ارتقوا، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال بعد منتصف الليلة، منزلا لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، ومبنى سكنيا شمالي القطاع.

وقبيل ذلك، تركزت عمليات القصف، بالطائرات والمدفعية، في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي هذا السياق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين محيط مستشفى القدس، مناشدا المنظمات تقديم المساعدة والإمدادات الأساسية بسرعة لمدينة غزة والمنطقة الشمالية.

وتوقعت مصادر طبية، نفاد مخزون الوقود الخاص بمولد كهرباء مستشفى القدس خلال الـ48 ساعة المقبلة، بينما أكدت مصادر مطلعة بمستشفى العودة أن مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة، بينما قالت مصادر بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إنه بقي 24 ساعة على توقف المستشفى بالكامل جراء نفاذ الوقود، وأن بعض أقسام المستشفى الحيوية توقفت بالفعل.

وفي تطور لاحق، استهدفت طائرات الاحتلال مسجدا في مخيم البريج وسط القطاع.

وطالت عمليات القصف والغارات الإسرائيلية، في وقت سابق من نهار أمس الاثنين، العديد من منازل المواطنين غرب خان يونس، وفي مخيم النصيرات، وفي القرارة، ومخيم الشاطئ، وحي الزيتون، ورفح، والشجاعية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أمس الاثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، أكثر من 70بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

07/11/2023 08:58:48