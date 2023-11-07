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نيويورك: نشطاء يهود يتضامنون مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار

11/7/2023 4:37:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 7 تشرين الثاني (بترا) - تظاهر مئات النشطاء الذين ينتمون الى منظمة "صوت السلام من أجل السلام" اليهودية، وبطريقة سلمية أمام تمثال الحرية القريب من نيويورك والواقع في جزيرة الحرية بولاية نيوجيرسي المجاورة، والرامز للحرية، مطالبين بصوت واحد بوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية للمدنيين في غزة.
ورفع المتظاهرون، الذين ارتدوا قمصانا سوداء اللون كتب عليها شعارات "اليهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن" و "ليس باسمنا" وكذلك رفعوا لافتات كتب عليها "العالم كله يراقب" و"يجب أن يكون الفلسطينيون أحرارا".
وطالبت المنظمة ومنظمات أخرى مٌشاركة بوقف قصف الإبادة الجماعية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وكانت المنظمة قد نظمت خلال الأسابيع الأخيرة مسيرات وتجمعات مماثلة في الكونغرس الأميركي ومحطات القطارات المركزية وغيرها لاقت إقبالا جماهيريا قٌدر بعشرات الآلاف.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
07/11/2023 08:19:31

MENAFN07112023000117011021ID1107384016

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