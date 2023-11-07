طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 - 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13 وفي مرتفعات الشراة 24 - 14، وفي مناطق البادية 30 - 13، وفي مناطق السهول 28 - 14، وفي الأغوار الشمالية 35 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

07/11/2023 08:02:50