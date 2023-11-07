طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا) - تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 - 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13 وفي مرتفعات الشراة 24 - 14، وفي مناطق البادية 30 - 13، وفي مناطق السهول 28 - 14، وفي الأغوار الشمالية 35 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص/ب ط
07/11/2023 08:02:50
MENAFN07112023000117011021ID1107384015
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