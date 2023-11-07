مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 7 تشرين الثاني (بترا)- عقد مجلس الأمن الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة بطلب إماراتي صيني لمناقشة الوضع المتدهور في غزة.

ودعا المندوب الصيني رئيس المجلس لهذا الشهر، السفير جانق جون، ومندوب الإمارات السفيرة لانا نسيبة إلى "وقف إطلاق نار إنساني عاجل لأن هناك حاجة ماسة لذلك".

وحث المندوب الصيني على اتخاذ خطوات لوقف "الأعمال العدائية" لضمان حماية المدنيين.

وأشار جون إلى أن الجلسة عقدت في أعقاب العدوان الإسرائيلي على المستشفيات ودور العبادة والمخيمات، بما في ذلك جباليا والمغازي والفاخورة ودار مستشفى الشفاء وغيرها.

من جهتها، قالت نسبية إن المدنيين في غزة لا يجدون أي مكان آمن حتى في مرافق الأمم المتحدة التي تتعرض إلى الهجوم، مشيرة إلى مقتل عشرات الصحفيين والموظفين الأمميين، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضافت نسيبة أن الجمعية العامة تصرفت عندما اتخذت قرارا يطالب بوقف الحرب، لكن المجلس لا يزال غير قادر على اتخاذ قرار مشابه، مشيرة إلى تداول الأعضاء بشكل جدي لمشروع قرار يطالب بوقف العدوان لأسباب إنسانية.

-- (بترا)

م د/ف ج

07/11/2023 08:01:07