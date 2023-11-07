محادثات أميركية صينية للحدّ من الأسلحة النووية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 7 تشرين الثاني (بترا)- أجرت الولايات المتحدة والصين مساء أمس الاثنين، محادثات بشأن الحدّ من الأسلحة النووية.

وقالت صحيفة واشنطن تايمز إن المحادثات تهدف إلى تقليل انعدام الثقة بين البلدين قبل قمة رئاسية ثنائية مرتقبة الأسبوع المقبل.

وأضافت أن هذه المحادثات، هي أول اجتماع مخصّص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الترسانة النووية المتنامية للصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين "لقد دعونا باستمرار جمهورية الصين الشعبية إلى الانخراط بشكل جوهري في قضايا الحدّ من التسلح والحدّ من المخاطر الاستراتيجية، مشيرا إلى أنّ هذا الانخراط هو "مواصلة لجهود إدارة العلاقة بحسّ من المسؤولية وضمان عدم تحوّل المنافسة إلى صراع".

ومن المتوقّع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، في أول اجتماع بينهما منذ عام.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

07/11/2023 06:51:45