محادثات أميركية صينية للحدّ من الأسلحة النووية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 7 تشرين الثاني (بترا)- أجرت الولايات المتحدة والصين مساء أمس الاثنين، محادثات بشأن الحدّ من الأسلحة النووية.
وقالت صحيفة واشنطن تايمز إن المحادثات تهدف إلى تقليل انعدام الثقة بين البلدين قبل قمة رئاسية ثنائية مرتقبة الأسبوع المقبل.
وأضافت أن هذه المحادثات، هي أول اجتماع مخصّص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الترسانة النووية المتنامية للصين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين "لقد دعونا باستمرار جمهورية الصين الشعبية إلى الانخراط بشكل جوهري في قضايا الحدّ من التسلح والحدّ من المخاطر الاستراتيجية، مشيرا إلى أنّ هذا الانخراط هو "مواصلة لجهود إدارة العلاقة بحسّ من المسؤولية وضمان عدم تحوّل المنافسة إلى صراع".
ومن المتوقّع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، في أول اجتماع بينهما منذ عام.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
07/11/2023 06:51:45
MENAFN07112023000117011021ID1107384013
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