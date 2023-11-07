البنتاغون: غواصة أميركية في الشرق الأوسط بهدف الردع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 7 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الاثنين، أنّ غواصة أميركية من طراز أوهايو تعمل بالطاقة النووية موجودة في الشرق الأوسط للمساعدة في منع تفاقم الحرب واتساع نطاقها.
وبحسب واشنطن بوست، نشرت القيادة المركزية الأميركية صورة للغواصة في اليوم السابق على منصة (إكس)، أثناء عبورها قناة السويس.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين، إنّها "الآن في منطقة عمليات الأسطول الخامس"، في إشارة إلى المنطقة التي تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.
وأضاف "ما تفعله الغواصة هو تقديم دعم لجهود الردع التي نقوم بها في المنطقة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وبعض الغواصات من طراز أوهايو مزود صواريخ بالستية ذات رؤوس نووية، في حين أنّ البعض الآخر مجهّز لحمل أكثر من 150 صاروخا من نوع "توماهوك كروز".
--(بترا)
ب خ/ف ج
07/11/2023 06:44:24
MENAFN07112023000117011021ID1107384012
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