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البنتاغون: غواصة أميركية في الشرق الأوسط بهدف الردع

11/7/2023 4:37:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 7 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الاثنين، أنّ غواصة أميركية من طراز أوهايو تعمل بالطاقة النووية موجودة في الشرق الأوسط للمساعدة في منع تفاقم الحرب واتساع نطاقها.
وبحسب واشنطن بوست، نشرت القيادة المركزية الأميركية صورة للغواصة في اليوم السابق على منصة (إكس)، أثناء عبورها قناة السويس.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين، إنّها "الآن في منطقة عمليات الأسطول الخامس"، في إشارة إلى المنطقة التي تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.
وأضاف "ما تفعله الغواصة هو تقديم دعم لجهود الردع التي نقوم بها في المنطقة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وبعض الغواصات من طراز أوهايو مزود صواريخ بالستية ذات رؤوس نووية، في حين أنّ البعض الآخر مجهّز لحمل أكثر من 150 صاروخا من نوع "توماهوك كروز".
--(بترا)
ب خ/ف ج
07/11/2023 06:44:24

MENAFN07112023000117011021ID1107384012

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