Tuesday, 07 November 2023 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تدعو إلى تجنّب خطاب الكراهية بعد تلويح وزير إسرائيلي بالخيار النووي في غزة

11/7/2023 4:37:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن7 تشرين الثاني (بترا)- حثت الولايات المتحدة أمس الاثنين على تجنّب ما وصفته "بخطاب الكراهية، في أعقاب التلويح باستخدام قنبلة نووية من قبل أحد أعضاء الحكومة الاسرائيلية.
ونقلت واشنطن بوست عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قوله إن اقتراح وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة "غير مقبول".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد الماضي.
وقال باتيل في تصريح لصحفيين إنّ " نتانياهو والحكومة الإسرائيلية رفضا تلك التصريحات التي نعتبرها أيضاً غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا "ما زلنا نعتقد أنّه من المهمّ لجميع الأطراف في هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة مزيد من التوترات".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
07/11/2023 06:39:20

MENAFN07112023000117011021ID1107384011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث