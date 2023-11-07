واشنطن تدعو إلى تجنّب خطاب الكراهية بعد تلويح وزير إسرائيلي بالخيار النووي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن7 تشرين الثاني (بترا)- حثت الولايات المتحدة أمس الاثنين على تجنّب ما وصفته "بخطاب الكراهية، في أعقاب التلويح باستخدام قنبلة نووية من قبل أحد أعضاء الحكومة الاسرائيلية.

ونقلت واشنطن بوست عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قوله إن اقتراح وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة "غير مقبول".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد الماضي.

وقال باتيل في تصريح لصحفيين إنّ " نتانياهو والحكومة الإسرائيلية رفضا تلك التصريحات التي نعتبرها أيضاً غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا "ما زلنا نعتقد أنّه من المهمّ لجميع الأطراف في هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة مزيد من التوترات".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

07/11/2023 06:39:20