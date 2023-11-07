واشنطن تدعو إلى تجنّب خطاب الكراهية بعد تلويح وزير إسرائيلي بالخيار النووي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن7 تشرين الثاني (بترا)- حثت الولايات المتحدة أمس الاثنين على تجنّب ما وصفته "بخطاب الكراهية، في أعقاب التلويح باستخدام قنبلة نووية من قبل أحد أعضاء الحكومة الاسرائيلية.
ونقلت واشنطن بوست عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قوله إن اقتراح وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة "غير مقبول".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد الماضي.
وقال باتيل في تصريح لصحفيين إنّ " نتانياهو والحكومة الإسرائيلية رفضا تلك التصريحات التي نعتبرها أيضاً غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا "ما زلنا نعتقد أنّه من المهمّ لجميع الأطراف في هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة مزيد من التوترات".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
07/11/2023 06:39:20
MENAFN07112023000117011021ID1107384011
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