البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا هدنات تكتيكية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلن البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكانية التوصل إلى "هدنات" في غزة، والتي بلغت فيها حصيلة الشهداء حوالي عشرة آلاف شخص.

وبحسب واشنطن بوست، جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن "الجانبين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للأسرى في غزة".

--(بترا)

ب خ/ف ج

07/11/2023 06:31:16