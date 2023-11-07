البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا هدنات تكتيكية في غزة

البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا هدنات تكتيكية في غزة
التاريخ
11/7/2023 4:37:18 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلن البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكانية التوصل إلى "هدنات" في غزة، والتي بلغت فيها حصيلة الشهداء حوالي عشرة آلاف شخص.
وبحسب واشنطن بوست، جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن "الجانبين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للأسرى في غزة".
--(بترا)
ب خ/ف ج
07/11/2023 06:31:16
MENAFN07112023000117011021ID1107384010
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