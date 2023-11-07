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ارتفاع شهداء الضفة والقدس إلى 155 شهيدا

11/7/2023 4:37:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 7 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي صدر فجر اليوم الثلاثاء باستشهاد 155 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيليية والمستوطنين منذ السابع من الشهر الماضي.
وقال التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الإنسانية إن "القوات الإسرائيلية قتلت 147 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلاً، فيما استشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل على يد المستوطنين الإسرائيليين".
وجاء في التقرير "وفي الفترة ذاتها، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 2348 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 248 طفلاً، كما أصيب 64 فلسطينيًا على يد المستوطنين".
وأشار التقرير إلى تشريد الاحتلال نحو ألف مواطن فلسطيني، بينهم 356 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تهجير 120 فلسطينيًا، من بينهم 55 طفلاً في أعقاب عمليات الهدم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، كما هجر 27 آخرون، من بينهم 13 طفلاً في أعقاب ما يسمى بعمليات "الهدم العقابية".
-- (بترا)
م د/ف ج
07/11/2023 06:26:01

MENAFN07112023000117011021ID1107384009

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