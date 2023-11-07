ارتفاع شهداء الضفة والقدس إلى 155 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 7 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي صدر فجر اليوم الثلاثاء باستشهاد 155 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيليية والمستوطنين منذ السابع من الشهر الماضي.
وقال التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الإنسانية إن "القوات الإسرائيلية قتلت 147 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلاً، فيما استشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل على يد المستوطنين الإسرائيليين".
وجاء في التقرير "وفي الفترة ذاتها، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 2348 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 248 طفلاً، كما أصيب 64 فلسطينيًا على يد المستوطنين".
وأشار التقرير إلى تشريد الاحتلال نحو ألف مواطن فلسطيني، بينهم 356 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تهجير 120 فلسطينيًا، من بينهم 55 طفلاً في أعقاب عمليات الهدم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، كما هجر 27 آخرون، من بينهم 13 طفلاً في أعقاب ما يسمى بعمليات "الهدم العقابية".
-- (بترا)
م د/ف ج
07/11/2023 06:26:01
MENAFN07112023000117011021ID1107384009
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