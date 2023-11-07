البنتاغون يعلن وصول غواصة أميركية إلى الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاثنين، وصول غواصة أميركية من طراز (أوهايو) تعمل بالطاقة النووية، مشيرة إلى أن وجودها في الشرق الأوسط يهدف للمساعدة في منع تفاقم الحرب بين إسرائيل وحماس واتساعها نطاقها.

ووفقاً ل(فرانس برس)، نشرت القيادة المركزية الأميركية صورة للغواصة على منصة "إكس"، حيث ظهرت وهي تعبر قناة السويس المصرية.

ووصف المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في تصريحات للصحافيين، المنطقة التي تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي بأنها "في منطقة عمليات الأسطول الخامس"، لافتاً إلى أن ما تفعله هذه (الغواصة) هو "تقديم دعم لجهود الردع التي نقوم بها في المنطقة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

--(بترا)

أ ن/هـ ح

07/11/2023 01:08:11