البنتاغون يعلن وصول غواصة أميركية إلى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاثنين، وصول غواصة أميركية من طراز (أوهايو) تعمل بالطاقة النووية، مشيرة إلى أن وجودها في الشرق الأوسط يهدف للمساعدة في منع تفاقم الحرب بين إسرائيل وحماس واتساعها نطاقها.
ووفقاً ل(فرانس برس)، نشرت القيادة المركزية الأميركية صورة للغواصة على منصة "إكس"، حيث ظهرت وهي تعبر قناة السويس المصرية.
ووصف المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في تصريحات للصحافيين، المنطقة التي تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي بأنها "في منطقة عمليات الأسطول الخامس"، لافتاً إلى أن ما تفعله هذه (الغواصة) هو "تقديم دعم لجهود الردع التي نقوم بها في المنطقة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
--(بترا)
أ ن/هـ ح
07/11/2023 01:08:11
MENAFN07112023000117011021ID1107384008
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