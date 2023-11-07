بحث التعاون بين جدارا وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة في مكتبه، أمس، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عن سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والأكاديمية، بما يخدم طلبة جدارا والأكاديمية، وإمكانية تنفيذ برامج وفعاليات مشتركة، والاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجانبين.

وبين المراشدة أهمية الارتقاء بنوعية التعليم في الأردن مما يعزز ويرفع سوية المخرجات التعليمية، مؤكدا أهمية تشاركية جامعة جدارا مع المؤسسات الوطنية الرائدة، ومنها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤى المشتركة وفق أسس مؤسسية راسخة.

من جانبه، قدم الزبون شرحا وافيا حول جامعة جدارا وبرامجها وتخصصاتها، معربا عن سعادته بهذه التشاركية بين الجامعة والأكاديمية.

بدوره، ثمن الدكتور عبيدات التعاون بين الأكاديمية والجامعة، لافتا إلى أن الأكاديمية تعمل من أجل خدمة المعلم الأردني من خلال برامجها لتدريب وتأهيل المعلمين قبل و أثناء الخدمة.

وقدم عميد كلية العلوم التربوية، الدكتور زهير الزعبي، شرحا وافيا عن الكلية، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكلية في برامجها وتخصصاتها على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

07/11/2023 00:19:35