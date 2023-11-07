بحث التعاون بين جدارا وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة في مكتبه، أمس، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عن سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والأكاديمية، بما يخدم طلبة جدارا والأكاديمية، وإمكانية تنفيذ برامج وفعاليات مشتركة، والاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجانبين.
وبين المراشدة أهمية الارتقاء بنوعية التعليم في الأردن مما يعزز ويرفع سوية المخرجات التعليمية، مؤكدا أهمية تشاركية جامعة جدارا مع المؤسسات الوطنية الرائدة، ومنها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤى المشتركة وفق أسس مؤسسية راسخة.
من جانبه، قدم الزبون شرحا وافيا حول جامعة جدارا وبرامجها وتخصصاتها، معربا عن سعادته بهذه التشاركية بين الجامعة والأكاديمية.
بدوره، ثمن الدكتور عبيدات التعاون بين الأكاديمية والجامعة، لافتا إلى أن الأكاديمية تعمل من أجل خدمة المعلم الأردني من خلال برامجها لتدريب وتأهيل المعلمين قبل و أثناء الخدمة.
وقدم عميد كلية العلوم التربوية، الدكتور زهير الزعبي، شرحا وافيا عن الكلية، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكلية في برامجها وتخصصاتها على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
07/11/2023 00:19:35
MENAFN07112023000117011021ID1107384007
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