وزيرا الخارجية المصري والإيراني يؤكدان ضرورة منع توسع رقعة الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، ضرورة منع توسيع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.

وناقش الوزيران، خلال اتصال هاتفي، عملية الإعداد للقمة الإسلامية المقبلة، في الرياض وتبادلا التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة.

كما بحث الجانبان الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

07/11/2023 00:02:24