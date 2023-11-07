وزيرا الخارجية المصري والإيراني يؤكدان ضرورة منع توسع رقعة الحرب في غزة

وزيرا الخارجية المصري والإيراني يؤكدان ضرورة منع توسع رقعة الحرب في غزة
التاريخ
11/7/2023 4:37:10 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، ضرورة منع توسيع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.
وناقش الوزيران، خلال اتصال هاتفي، عملية الإعداد للقمة الإسلامية المقبلة، في الرياض وتبادلا التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة.
كما بحث الجانبان الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
07/11/2023 00:02:24
MENAFN07112023000117011021ID1107384006
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