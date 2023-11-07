الفيصلي يحقق فوزه الأول في أبطال آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- حقق فريق الفيصلي فوزه الأول، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا على حساب نظيره السد القطري.
وفاز الفيصلي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة في منافسات المجموعة الثانية بهدفين دون رد، سجلهم حاتم الروشدي في الدقيقة 56 وعارف الحاج في الدقيقة 85.
وبهذا الفوز حافظ الفيصلي على فرصه بالتأهل للأدوار التالية رافعا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير، خاصة بعد تعادل ناساف الأوزبكي في وقت سابق اليوم أمام الشارقة الإماراتي بهدف لكل منهما.
-- (بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
07/11/2023 00:04:32
MENAFN07112023000117011021ID1107384005
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