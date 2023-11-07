الفيصلي يحقق فوزه الأول في أبطال آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- حقق فريق الفيصلي فوزه الأول، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا على حساب نظيره السد القطري.

وفاز الفيصلي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة في منافسات المجموعة الثانية بهدفين دون رد، سجلهم حاتم الروشدي في الدقيقة 56 وعارف الحاج في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز حافظ الفيصلي على فرصه بالتأهل للأدوار التالية رافعا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير، خاصة بعد تعادل ناساف الأوزبكي في وقت سابق اليوم أمام الشارقة الإماراتي بهدف لكل منهما.

-- (بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

07/11/2023 00:04:32