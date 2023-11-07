واشنطن تقر باستشهاد آلاف المدنيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان تشرين الثاني (بترا)-أقرّت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بسقوط آلاف المدنيين في غزة بين قتلى وجرحى من جراء المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس، من دون إعلان حصيلة محدّدة.
ووفقاً لقناة (يورو نيوز)، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في تصريح لصحافيين "فيما يتعلق بالقتلى المدنيين في غزة إن أميركا تعلم بأن عدد القتلى في غزة بالآلاف".
وفي رده على سؤال حول حصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، أكد أن "ذلك دفع نحو التركيز على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة ولا سيما الإنسانية إلى غزة".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ه ح
07/11/2023 00:04:29
MENAFN07112023000117011021ID1107384004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.