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واشنطن تقر باستشهاد آلاف المدنيين في غزة

11/7/2023 4:37:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان تشرين الثاني (بترا)-أقرّت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بسقوط آلاف المدنيين في غزة بين قتلى وجرحى من جراء المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس، من دون إعلان حصيلة محدّدة.
ووفقاً لقناة (يورو نيوز)، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في تصريح لصحافيين "فيما يتعلق بالقتلى المدنيين في غزة إن أميركا تعلم بأن عدد القتلى في غزة بالآلاف".
وفي رده على سؤال حول حصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، أكد أن "ذلك دفع نحو التركيز على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة ولا سيما الإنسانية إلى غزة".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ه ح
07/11/2023 00:04:29

MENAFN07112023000117011021ID1107384004

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