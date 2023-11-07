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بسنت شوقى مطلقة ولديها ابن فى مسلسل العودة مع شريف سلامة

11/7/2023 4:36:41 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل الفنانة بسنت شوقى تصوير مشاهدها فى مسلسل "العودة" مع الفنان شريف سلامة، وذلك تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتجسد بسنت خلال الأحداث شخصية سيدة مطلقة ولديها ابن وتعمل رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر، وتكشف الأحداث المواقف التي تواجهها كسيدة مطلقة وبسبب ترأسها منصب غير معتاد على السيدات فى الصعيد.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

وفى سياق آخر تصور بسنت المشاهد الأخيرة من فيلم "السيستم" الذى تجسد فيه شخصية "عائشة" وهى فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها، ويشارك في بطولة العمل أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، نسرين طافش، محمد على رزق، وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم
والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان
مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".









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