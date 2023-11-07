ثراء جبيل: دورى فى ورق التوت فيه كل ما يحلم به الممثل ونناقش قضايا حساسة

MENAFN - Youm7) أعربت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل "ورق التوت" الذى يتواصل عرضه حاليًا على قناة cbc، وقالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ورق التوت مسلسل قريب لقلبى، لأن دورى فيه كل حاجة ممكن يكون بيحلم بيها أي ممثل، وذلك من خلال دور "سامية" الملىء بالتفاصيل، فالشخصية مشتتة بين عالمين، عالم البيئة الشعبية اللي جاية منها وشغلها كبائعة في المترو، والحجاب، وقمع أخوها ليها وعالم التمثيل وأكاديمية الفنون والمسرح ودراسة فنون الأداء".

وأشارت ثراء إلى أن ورق التوت طال انتظار عرضه لاسيما أنه تم الانتهاء من تصويره منذ عامين لافتة: "رغم الانتظار الطويل للمسلسل إلا أن عرضه في الوقت الحالي تزامن مع أحداث فلسطين، وذلك كسر فرحتنا بعرضه، وخلانا نستحي من الاحتفاء بشغلنا فيه وده نصيب، وسعيدة إن المسلسل هو التعاون الثالث بيني وبين المخرج حسام علي بعد "الرحلة" و"لآخر نفس" وهو من المخرجين اللي برتاح في الشغل معاهم جدًا عشان هو من أكتر الناس المؤمنة بيا".

ثراء جبيل على بوستر ورق التوت

وحول تقديمها شخصية "سامية" التي تمثل السيدات اللاتى تتعرض للعنف الأسرى وهل شاهدت أمثلة قريبة منها تعرضن لذلك، أوضحت ثراء: "أكيد أعرف ناس قريبة منى حصلها كدة، وعمومًا القانون دلوقتي بيحفظ حق أي فرد في العيلة يتعرض لعنف أسري، وهناك محاضر وبلاغات وعقوبات رادعة، وسعيدة إن المسلسل يسلط الضوء على مشاكل حساسة بيواجهها المجتمع المصري".

وتحدثت ثراء جبيل عن التجربة الشبابية في المسلسل وملائمتها للموضوعات المطروحة والتي تخص الشباب وقالت:"التجربة الشبابية، فمصر مليئة بالمواهب، والناس متعطشة لوجوه جديدة، وحصر الأعمال والأدوار لفئة معينة من الممثلين مضر جدا للصناعة وللممثل نفسه،

وهنا عايزة أبدي إعجابي وتقديري لللمخرج حسام علي ولشركة الانتاج على ثقتها في الشباب وإعطائهم فرص ومساحات يبدعوا فيها وموهبتهم تشوف النور، فنجد في العمل اية سليم مصطفى منصور طارق عبيد رضوى جودة مواهب مبهرة في ، وخالد أنور مشاهده بتقشعرني عينه وصدقه واحساسه".

ثراء جبيل فى مشهد من ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

ثراء جبيل فى روق التوت