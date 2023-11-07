أزمة تواجه الموسم الثانى من سلسلة Wednesday.. اعرفها

MENAFN - Youm7) واجه الموسم الثاني من مسلسل Wednesday صعوبات في الإنتاج بعد خسارة أحد أعضاء فريق العمل الرئيسيين في منتصف التصوير، كان قد تم تجديد مسلسل منصة نيتفلكس ، الذي تقوم ببطولته جينا أورتيجا بدور وينذاى أدامز، سريعًا لموسم الثاني بعد أن أصبح المسلسل أحد أكثر العناوين نجاحًا على منصة البث المباشر.

وبما أن الإنتاج في الموسم الثاني معلق حاليًا بسبب الإضرابات المستمرة في هوليوود، لكن مسلسل Wednesday

تعرض لضربة إضافية بعد الأخبار التي تفيد بأن الممثلة ثورا بيرش، التي انضمت كـ بطلة جديدة في الموسم الثانى من العمل، اضطرت إلى الاستقالة قبل إكمال مشاهدها.

وقال المسئؤل عن الممثلة لـ شركة MGM التي تنتج المسلسل لـ Deadline: "لقد عادت بيرش إلى الولايات المتحدة للاهتمام بأمر شخصي ولن تعود إلى الإنتاج"

ثورا بيرش

ووفقًا للمصادر التي تحدثت إلى Deadline، اضطرت بيرش إلى العودة إلى المنزل بسبب علاج أحدى أفراد الأسرة، رغم أنها لم تكمل مشاهدها، إلا أنها "انتهت من تصوير الجزء الأكبر" من الدور، في الموسم الثاني، ستلعب بيرش دور الأم في مسكن Wednesday، تمارا نوفاك.

ومع ذلك، من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت مشاهد بيرش ستظهر بالفعل في المسلسل، حيث لا يزال من الممكن إعادة صياغة شخصيتها، ولكن

تم الإبلاغ عن أن المنتجين سيحتاجون إلى إضافة شخصية جديدة لإنهاء قصتها.

يعود للموسم الثاني، إلى جانب أورتيجا، كاثرين زيتا جونز ولويس جوزمان، اللذان يلعبان دور مورتيسيا وجوميز أدامز، على التوالي.