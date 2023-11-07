سيد رجب ضيف شرف فيلم مقسوم مع ليلى علوى وشيرين رضا

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان سيد رج كضيف شرف خلال أحداث فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوى وإخراج كوثر يونس والذى انطلق تصويره الشهر الماضى للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر سيد رجب خلال عدد قليل من المشاهد.

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة عتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

وفى سياق آخر انتهى سيد رجب من تصوير فيلم "أنا وابن خالتى" المقرر عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل يشارك في بطولته بيومى فؤاد، هنادى مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح وتدور الأحداث في اطار اجتماعى لايت حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته.

وكان آخر أعمال سيد رجب في السينما فيلم "19 ب" الذى عرض في شهر مايو الماضى بعد مشاركته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم بثلاثة جوائز في إطار، حيث حصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.







