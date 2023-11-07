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محمد أنور يختتم 2023 بفيلم جوازة توكسيك مع ليلى علوى وبيومى فؤاد

11/7/2023 4:36:40 AM
(MENAFN- Youm7) يختتم الفنان محمد أنور عام 2023 مستمراً فى نشاطه السينمائى الذى يعيشه منذ بداية هذا العام، حيث يستعد لبدء تصوير مشاهده فى فيلم "جوازة توكسيك" مع ليلى علوى وبيومى فؤاد، والذى يظهر خلال أحداثه بشخصية ابنهما، ليسجل "جوازة توكسيك" رابع أعمال محمد أنور السينمائية فى 2023 إذ عرض له فيلمين شارك فى بطولتها وفيلم آخر ظهر فيه كضيف شرف خلال الأحداث.

محمد أنور يبدأ تصوير دوره فى فيلم "جوازة توكسيك" منتصف شهر نوفمبر الجارى، وذلك بعد تفرغ الأبطال من ارتباطاتهما سواء كانت فنيه أو شخصية، والفيلم من بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل العمل التعاون الثالث على التوالي بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم بعد فيلمى "ماما حامل" و"شوجر دادى".


محمد انور

محمد أنور خلال 2023 شارك فى بطولة فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، والذى عرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائى واستمر في موسم الصيف، وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.


محمد انور على بوستر مستر اكس

وشارك محمد أنور في نفس الموسم خلال فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى، وشارك في بطولة العمل هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد من ضيوف الشرف منهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.


محمد انور على بوستر مستر اكس

وكان محمد أنور قد استهل العام بالمشاركة كضيف شرف فى فيلم "بعد الشر" مع على ربيع والذى عرض في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين.







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