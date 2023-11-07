محمد أنور يختتم 2023 بفيلم جوازة توكسيك مع ليلى علوى وبيومى فؤاد

(MENAFN
- Youm7) يختتم الفنان محمد أنور عام 2023 مستمراً فى نشاطه السينمائى الذى يعيشه منذ بداية هذا العام، حيث يستعد لبدء تصوير مشاهده فى فيلم "جوازة توكسيك" مع ليلى علوى وبيومى فؤاد، والذى يظهر خلال أحداثه بشخصية ابنهما، ليسجل "جوازة توكسيك" رابع أعمال محمد أنور السينمائية فى 2023 إذ عرض له فيلمين شارك فى بطولتها وفيلم آخر ظهر فيه كضيف شرف خلال الأحداث.
محمد أنور يبدأ تصوير دوره فى فيلم "جوازة توكسيك" منتصف شهر نوفمبر الجارى، وذلك بعد تفرغ الأبطال من ارتباطاتهما سواء كانت فنيه أو شخصية، والفيلم من بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل العمل التعاون الثالث على التوالي بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم بعد فيلمى "ماما حامل" و"شوجر دادى".
محمد انور
محمد أنور خلال 2023 شارك فى بطولة فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، والذى عرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائى واستمر في موسم الصيف، وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.
محمد انور على بوستر مستر اكس
وشارك محمد أنور في نفس الموسم خلال فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى، وشارك في بطولة العمل هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد من ضيوف الشرف منهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.
محمد انور على بوستر مستر اكس
وكان محمد أنور قد استهل العام بالمشاركة كضيف شرف فى فيلم "بعد الشر" مع على ربيع والذى عرض في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين.
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