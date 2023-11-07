لو ابنك عنده فرط حركة.. اعرفى أفضل الأنشطة المناسبة له

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- Youm7) ندرك تمامًا أن العثور على نمط مناسب من الأنشطة الخاصة بالأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، ما يجعل الآباء يعانون من تصرفات أطفالهم بسبب صعوبة التعامل معهم، والتحكم في سلوكياتهم ما يتسبب في خلق صراع بين الطفل والأهل وعدم إدارة سلوكيات الطفل المفتعلة للمشاكل والإثارة طوال، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية بعض الأنشطة المناسبة للأطفال فرط الحركة ووفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك،
وهي أنشطة تدعم احتياحات الطفل وتساعده في تقليل السلوكيات غير المرغوب فيها وإشباع احتياجاته.
فرط الحركة عند الاطفال ما هو اضطراب فرط الحركة؟
قالت استشاري تعديل السلوك لـ اليوم السابع:" على الأسرة التي يعانى ابنها من ذلك الاضطراب أن تفهم ما أسبابه وطرق علاج ففرط الحركة وتشتت الانتباه، هو اضطراب مؤثر على الدماغ ومسبب في النشاط الاندفاعي للطفل وقد يكون السلوك للطفل خارج السيطرة والتحكم فيه.
وتابعت:" يمكن تحديد أنواع فرط الحركة تشتت الانتباه الذى بدوره يدوى إلى صعوبة في التركيزوفرط النشاط الاندفاعي، مع فرط القفزوالتسلق بشكل مستمر وتتشكل أعراضه في فرط القفز والمبالغة في رد الفعل تجاه المواقف الانفعالية،عدم القدرة على الجلوس أوقات طويلة في مكان ثابت وذلك نلاحظه في مشاكل الصف والمدرسة، التحدث بشكل دائم دون توقف وفرط التكلم، ينشأ عنه أيضا صعوبات للتعلم وعدم الاستماع وصعوبات بالغة في اللعب.
واستكملت:"وليس بالضرورة أن يكون كل الأطفال يعانون من نفس الأعراض قد تتلخص الأعراض في سلوكيات محددة، وقد يكون الاضطراب مؤثر بشكل ملاحظ في القدرة على التواصل الجيد مع الأخرين وقدرة الطفل على التنظيم في أفكاره والتحكم في انفعالاته، ولذا
قد يتدخل العلاج السلوكي كوسيلة جيدة للعلاج لاستبدال سلوك سيء إلى آخر إيجابي.
بعض الأنشطة الرائعة للأطفال أصحاب اضطراب فرط الحركة: ألعاب ورقية محددة التوقيت
الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة ويعانون من مشاكل في التركيز يقومون بعمل جيد جدًا مع ألعاب الورق سريعة الوتيرة أو محددة التوقيت
ولها قواعد بسيطة لذا تتضمن هذه الألعاب المكافآت السريعة للفوز بجولات قصيرة وهي أكثر إفادة للأطفال منخفض الانتباه.
الفنون القتالية واليوجا
عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الجماعية بعد المدرسة، فإن فنون الدفاع عن النفس واليوجا تحتل مرتبة عالية بين أفضل الرياضات للأطفال في جميع المجالات، حيث يوصي الآباء بأنشطة للأطفال الذين يعانون من اضطراب وفرط الحركة (ADD) واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)كل من هذه الأنشطة هي أنواع من الأنشطة الحركية النفسية، والتي تعتبر رائعة للأطفال الذين يعانون من اضطراب النفسية فهي تساعد الأطفال التركيز العقلي والانضباط الذاتي تطوير المهارات الحركية.
سباق في النادي
يمكن أن تجعليه يشارك في سباق بينه وبين أصدقائه مع نص عليه التعليمات التي تنص على أن يكون هناك بعض المكافأة، في حالة الحصول على
المركز الأول مع احترام قواعد اللعب، أي بدون أن نتسبب في حدوث مشكلات
لبعض الزملاء المشاركين
اطفال فرط الحركة
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