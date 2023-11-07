لو ابنك عنده فرط حركة.. اعرفى أفضل الأنشطة المناسبة له

MENAFN - Youm7) ندرك تمامًا أن العثور على نمط مناسب من الأنشطة الخاصة بالأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، ما يجعل الآباء يعانون من تصرفات أطفالهم بسبب صعوبة التعامل معهم، والتحكم في سلوكياتهم ما يتسبب في خلق صراع بين الطفل والأهل وعدم إدارة سلوكيات الطفل المفتعلة للمشاكل والإثارة طوال، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية بعض الأنشطة المناسبة للأطفال فرط الحركة ووفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك،وهي أنشطة تدعم احتياحات الطفل وتساعده في تقليل السلوكيات غير المرغوب فيها وإشباع احتياجاته.

فرط الحركة عند الاطفال ما هو اضطراب فرط الحركة؟

قالت استشاري تعديل السلوك لـ اليوم السابع:" على الأسرة التي يعانى ابنها من ذلك الاضطراب أن تفهم ما أسبابه وطرق علاج ففرط الحركة وتشتت الانتباه، هو اضطراب مؤثر على الدماغ ومسبب في النشاط الاندفاعي للطفل وقد يكون السلوك للطفل خارج السيطرة والتحكم فيه.

وتابعت:" يمكن تحديد أنواع فرط الحركة تشتت الانتباه الذى بدوره يدوى إلى صعوبة في التركيزوفرط النشاط الاندفاعي، مع فرط القفزوالتسلق بشكل مستمر وتتشكل أعراضه في فرط القفز والمبالغة في رد الفعل تجاه المواقف الانفعالية،عدم القدرة على الجلوس أوقات طويلة في مكان ثابت وذلك نلاحظه في مشاكل الصف والمدرسة، التحدث بشكل دائم دون توقف وفرط التكلم، ينشأ عنه أيضا صعوبات للتعلم وعدم الاستماع وصعوبات بالغة في اللعب.

واستكملت:"وليس بالضرورة أن يكون كل الأطفال يعانون من نفس الأعراض قد تتلخص الأعراض في سلوكيات محددة، وقد يكون الاضطراب مؤثر بشكل ملاحظ في القدرة على التواصل الجيد مع الأخرين وقدرة الطفل على التنظيم في أفكاره والتحكم في انفعالاته، ولذا

قد يتدخل العلاج السلوكي كوسيلة جيدة للعلاج لاستبدال سلوك سيء إلى آخر إيجابي.

بعض الأنشطة الرائعة للأطفال أصحاب اضطراب فرط الحركة: ألعاب ورقية محددة التوقيت

الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة ويعانون من مشاكل في التركيز يقومون بعمل جيد جدًا مع ألعاب الورق سريعة الوتيرة أو محددة التوقيت

ولها قواعد بسيطة لذا تتضمن هذه الألعاب المكافآت السريعة للفوز بجولات قصيرة وهي أكثر إفادة للأطفال منخفض الانتباه.

الفنون القتالية واليوجا

عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الجماعية بعد المدرسة، فإن فنون الدفاع عن النفس واليوجا تحتل مرتبة عالية بين أفضل الرياضات للأطفال في جميع المجالات، حيث يوصي الآباء بأنشطة للأطفال الذين يعانون من اضطراب وفرط الحركة (ADD) واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)كل من هذه الأنشطة هي أنواع من الأنشطة الحركية النفسية، والتي تعتبر رائعة للأطفال الذين يعانون من اضطراب النفسية فهي تساعد الأطفال التركيز العقلي والانضباط الذاتي تطوير المهارات الحركية.

سباق في النادي

يمكن أن تجعليه يشارك في سباق بينه وبين أصدقائه مع نص عليه التعليمات التي تنص على أن يكون هناك بعض المكافأة، في حالة الحصول على

المركز الأول مع احترام قواعد اللعب، أي بدون أن نتسبب في حدوث مشكلات

لبعض الزملاء المشاركين

اطفال فرط الحركة



