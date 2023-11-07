كهوف ووديان وتاريخ عظيم.. رحالة يوثق جولته داخل جبال سيناء

MENAFN - Youm7) تعد سيناء وجهة سياحية تحظى بزيارات كبيرة بين السياح، فهي تحمل الكثير من أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتبلغ مساحتها 60000 كيلومتر مربع، وهي عبارة عن مزيج من الصحراء الحمراء، وتحيط بها تكوينات الجبال الرائعة والمياه الفيروزية والشواطئ الرملية، رحلة ممتعة يمكنك قضائها في سيناء، ما بين البحر والغوص، حتى تسلق الجبال، التي تحدث عنها الرحالة هاني الخليلي صاحب الـ 40 عاما بعد توثيقه لعدة لقطات من جبال سيناء، والتي تحدث عنها بمنتهى الفخر والعزة شرحًا لجمال قطعة من الجنة أو كأنك في مكان مسحور بالمتعة والجمال.

جبال رحلة الخليلي داخل جبال سيناء: كهوف ووديان وتاريخ عظيم

قال الخليلي وهو خريج كلية التجارة في حديثه لـ"اليوم السابع" إن توثيق اللقطات والصور الطبيعية هواية منذ عدة سنوات لم يكن يحسبها، ظل رحالة بين محافظات مصر خاصة شواطئها والمحميات والمدن الساحلية الرائعة، حتى وصل إلى سيناء، وبدأ يشارك هذه اللقطات من خلال موقع التواصل الاجتماعي، حيث وجد الكثير من الإعجاب، بل وتساؤل البعض خاصة الأجانب عن هذه الأماكن خاصة جبال سيناء .

جبل سيناء

وتابع الأمر بدأ كهواية، حتى وصلت به لتكوين مجموعات كبيرة لتنفيذ رحلات داخل جبال سيناء ووديانها وكهوفها التي وصفها بأنها ذو تاريخ عظيم وأهمية كبيرة للمصريين جميعًا، وأردف أن هذه الرحلات محببة لهواة التخييم والمغامرة، بجانب الإقامة فوق قمة الجبال لعدة أيام، وأضاف أن هذه الهواية ممتعة طوال العام صيفًا وشتاء وليست مرتبطة بتوقيت محدد.

جبل

وأضاف أن المهتمين بهذه الرياضة والخروج في مثل هذه الرحلات عددهم كبير للغاية، ومنهم الكثير والكثير من الأجانب، حيث يهتمون بتفاصيل دقيقة حول الرحلة، والتجهيزات التي تختلف في كل فصل من فصول العام عن الآخر، وتابع أن مصر تملك سلسلة جبال كبيرة للغاية، فعند الصعود لجبل سانت كاترين ترى ما يقرب الـ 70 جبلا حولها في مشهد مهيب لا مثيل له حول العالم.

جنوب سيناء

وأردف: أن هناك سلسلة جبال البحر الأحمر أيضًا وجبال علبة التي تتواجد بالقرب من حلايب وشلاتين، الأمر الذي جعله فخورًا بمثل هذه الرحلات، بل ويواصل توثيق كل لحظة فيها من خلال عدسته، وتابع أن هناك عدة وديان في سيناء منها وادي مطير الذي يعتبر من أجمل الوديان التي حباها الله لسيناء بسبب تكويناته الصخرية وطاقته الخلابة، بجانب العديد من الوديان التي تتمتع بالألوان الجميلة التي تجعلك وكأنك تشاهد لوحة فنية وليست مجرد صخور بجانب نبوع المياه التي تتولد من داخل هذه الحجارة.





رحلات سيناء





رحلات لسيناء





سفاري





كهف





نبع مياه





هاني الخليلي





وادي مطير





وادي





وديان



