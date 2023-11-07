تفاصيل إطلالة ميجان ماركل من فالنتينو فى حفل كاتى بيرى.. صور

(MENAFN
- Youm7) ظهرت ميجان ماركل
بفستان أسود لامع من فالنتينو تبلغ تكلفته أكثر من 5500 جنيه إسترلينى أثناء حضورها حفل كاتى بيرى الأخير فى لاس فيجاس، فى إشارة إلى هدية المغنية المرصعة بالجواهر.
حضر دوق ودوقة ساسكس بين آلاف المعجبين الذين احتشدوا فى مسرح المنتجعات العالمى فى لاس فيجاس، مطلع الأسبوع، حيث استمتعوا بليلة خالية من الأطفال، وقد انضمت إليهم سيلين ديون فى قسم كبار الشخصيات.
ميجان ماركل قبل الحفل
ملابس ميجان ماركل البسيطة والساحرة كانت مكونة من فستان قصير بأكمام قصيرة من فالنتينو بقيمة 5576 جنيهًا إسترلينيًا، وزوجًا من أحذية لوبوتان السوداء ذات الكعب العالي بقيمة 585 جنيهًا إسترلينيًا تتميز بحزام متعرج في الأمام، وكان زي ميجان اللامع بمثابة تكريم لواحدة من أزياء كاتي الخاصة، وهو فستان مذهل باللونين الأصفر والبرتقالي، يتميز بتفاصيل مقصوصة.
ميجان ماركل
وشوهد الأمير هارى وميجان وهما يستقلان طائرة خاصة لحضور الحفل، وانضمت إليهما كاميرون دياز وزوجها مغنى الروك بنجى مادن والممثلة زوى سالدانا.
قبل الحفل شوهد كل من كاميرون وبنجى وزوى، إلى جانب ماركو بيريجو وديفيد كاتزنبرج وستيلينا بيكرز ومؤسس تطبيق المواعدة بامبل ويتني وولف هيرد، وهم يصلون إلى مطار سانتا باربرا ليستقلوا نفس الطائرة التي تقل عائلة ساسكس إلى فيجاس.
ميجان وهاري
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