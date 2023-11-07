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تفاصيل إطلالة ميجان ماركل من فالنتينو فى حفل كاتى بيرى.. صور

11/7/2023 4:36:37 AM
(MENAFN- Youm7) ظهرت ميجان ماركل
بفستان أسود لامع من فالنتينو تبلغ تكلفته أكثر من 5500 جنيه إسترلينى أثناء حضورها حفل كاتى بيرى الأخير فى لاس فيجاس، فى إشارة إلى هدية المغنية المرصعة بالجواهر.

حضر دوق ودوقة ساسكس بين آلاف المعجبين الذين احتشدوا فى مسرح المنتجعات العالمى فى لاس فيجاس، مطلع الأسبوع، حيث استمتعوا بليلة خالية من الأطفال، وقد انضمت إليهم سيلين ديون فى قسم كبار الشخصيات.


ميجان ماركل قبل الحفل

ملابس ميجان ماركل البسيطة والساحرة كانت مكونة من فستان قصير بأكمام قصيرة من فالنتينو بقيمة 5576 جنيهًا إسترلينيًا، وزوجًا من أحذية لوبوتان السوداء ذات الكعب العالي بقيمة 585 جنيهًا إسترلينيًا تتميز بحزام متعرج في الأمام، وكان زي ميجان اللامع بمثابة تكريم لواحدة من أزياء كاتي الخاصة، وهو فستان مذهل باللونين الأصفر والبرتقالي، يتميز بتفاصيل مقصوصة.


ميجان ماركل

وشوهد الأمير هارى وميجان وهما يستقلان طائرة خاصة لحضور الحفل، وانضمت إليهما كاميرون دياز وزوجها مغنى الروك بنجى مادن والممثلة زوى سالدانا.

قبل الحفل شوهد كل من كاميرون وبنجى وزوى، إلى جانب ماركو بيريجو وديفيد كاتزنبرج وستيلينا بيكرز ومؤسس تطبيق المواعدة بامبل ويتني وولف هيرد، وهم يصلون إلى مطار سانتا باربرا ليستقلوا نفس الطائرة التي تقل عائلة ساسكس إلى فيجاس.


ميجان وهاري





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