شركة سيلينا جوميز لمستحضرات التجميل تعلن تبرعها لأطفال غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الكثير من المشاهير حول العالم، خلال الفترة الماضية، تضامنهم مع
أهالى غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب عليهم، والتى نتج عنها تدمير منازلهم وقتل أطفالهم وتشريد أسرهم، ولعل أحدث المشاهير الذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، هى المغنية الأمريكية سيلينا جوميز حيث كشفت شركة
Rare Beauty، وهى شركة مستحضرات تجميل تملكها المغنية الشهيرة، من خلال منشورها على موقع "إنستجرام" تبرعها للأطفال الفلسطينيين فى غزة المتضررين من الحرب، وفقاً لما ذكره موقع
foxnews.
سيلينا
وأصدرت الشركة بيانا نشرته على صفحتها على "إنستجرام"، والذى قالت فيه "لقد صدمتنا الصور والتقارير الواردة من الشرق الأوسط، فقد قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء فى الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرد ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وبدأ البيان قائلا: "إن عددا كبيرا من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال، ويجب حماية المدنيين الفلسطينيين".
سيلينا جوميز
وحثت الشركة على دعم المنظمات الإنسانية التى تسعى إلى مساعدة أطفال غزة، وأوضحت فى منشورها على أنها ستقدم تبرعات لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية وجمعية ماجن ديفيد أدوم وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتبرع أيضًا لليونيسف.
منتجات شركة سيلينا جوميز
وجاء هذا المنشور بعد حرص المغنية الأمريكية على إدانة ما تفعله إسرائيل في غزة، حيث كتبت "لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم. إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة أمر مروع، نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال، ووقف العنف إلى الأبد".
وتابعت "أنا آسفة إذا كانت كلماتي لن تكون كافية أبدًا للجميع أو للهاشتاج. لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء يتعرّضون للأذى. هذا ما يجعلني أشعر بالغثيان. أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم".
يذكر أن شركة Rare Beauty أطلقت عام 2020 كخط مكياج شامل، وفي أكتوبر أعلنت شركة Fast Company أنه من المتوقع أن تتجاوز مبيعاتها 300 مليون دولار لعام 2023.
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