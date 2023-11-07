شركة سيلينا جوميز لمستحضرات التجميل تعلن تبرعها لأطفال غزة

MENAFN - Youm7) أعلن الكثير من المشاهير حول العالم، خلال الفترة الماضية، تضامنهم معأهالى غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب عليهم، والتى نتج عنها تدمير منازلهم وقتل أطفالهم وتشريد أسرهم، ولعل أحدث المشاهير الذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، هى المغنية الأمريكية سيلينا جوميز حيث كشفت شركةRare Beauty، وهى شركة مستحضرات تجميل تملكها المغنية الشهيرة، من خلال منشورها على موقع "إنستجرام" تبرعها للأطفال الفلسطينيين فى غزة المتضررين من الحرب، وفقاً لما ذكره موقعfoxnews.

سيلينا

وأصدرت الشركة بيانا نشرته على صفحتها على "إنستجرام"، والذى قالت فيه "لقد صدمتنا الصور والتقارير الواردة من الشرق الأوسط، فقد قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء فى الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرد ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وبدأ البيان قائلا: "إن عددا كبيرا من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال، ويجب حماية المدنيين الفلسطينيين".

سيلينا جوميز

وحثت الشركة على دعم المنظمات الإنسانية التى تسعى إلى مساعدة أطفال غزة، وأوضحت فى منشورها على أنها ستقدم تبرعات لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية وجمعية ماجن ديفيد أدوم وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتبرع أيضًا لليونيسف.

منتجات شركة سيلينا جوميز

وجاء هذا المنشور بعد حرص المغنية الأمريكية على إدانة ما تفعله إسرائيل في غزة، حيث كتبت "لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم. إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة أمر مروع، نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال، ووقف العنف إلى الأبد".

وتابعت "أنا آسفة إذا كانت كلماتي لن تكون كافية أبدًا للجميع أو للهاشتاج. لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء يتعرّضون للأذى. هذا ما يجعلني أشعر بالغثيان. أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم".

يذكر أن شركة Rare Beauty أطلقت عام 2020 كخط مكياج شامل، وفي أكتوبر أعلنت شركة Fast Company أنه من المتوقع أن تتجاوز مبيعاتها 300 مليون دولار لعام 2023.