سيدة صينية تحتال على 3 رجال بحفلات زفاف مزيفة لسرقة أموالهم

MENAFN - Youm7) اتُهمت امرأة صينية مؤخرًا بالاحتيال، بزعم خداع 3 رجال للحصول على ما يقرب من 100 ألف دولار من خلال الزواج منهم فى مراسم مسرحية، على الرغم من كونها متزوجة بشكل قانونى بالفعل، حيث كانت المحتالة البالغة من العمر 35 عامًا متزوجة بالفعل وتقوم بتربية ابنتها عندما بدأت بمواعدة رجال آخرين لغرض محدد هو الاحتيال عليهم.

ومن غير الواضح ما الذى دفع المرأة إلى هذا الأمر، لأنه وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، كان لزوجها مشروعه الخاص وكانت الأسرة تتمتع بوضع مالى جيد، حيث كان هناك شىء واحد مؤكد، وهو أن أحد العوامل التى سمحت للمرأة، المعروفة باسم تشو، بالتوفيق بين 4 أزواج على مدى عدة سنوات هو حقيقة أن زوجها الحقيقى كان مشغولا دائمًا بالعمل ولم يهتم كثيرا بزوجته، وفقا لموقع

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الصينى.

وبحسب ما ورد بدأت تشو فى البحث عن أزواج محتملين منذ بضع سنوات، وسرعان ما لفت مظهرها الجميل انتباه 3 رجال ساذجين لم يشكوا أبدًا فى نواياها الحقيقية، حيث واعدتهم جميعًا فى نفس الوقت، وتمكنت من قضاء الوقت معهم جميعًا دون إثارة الشكوك حول زوجها الحقيقى، قبل أن تطلب منهم الزواج.

وتمكنت تشو من استخدام كذبة ذكية لتجاوز الإجراءات المدنية، حيث أخبرت الرجال أن منزلها قد تم هدمه بشكل غير قانونى، وأنها بحاجة إلى البقاء عازبة حتى تكون مؤهلة للحصول على التعويض، ويبدو أن الثلاثة رجال لم يشكوا فى هذه الحيلة، خاصة أنها كانت جيدة فى التظاهر بأنها تريد الزواج منهم.

زواج

كانت تشو تهتم فقط بحفلات الزفاف لأنها أرادت جمع الهدايا والأموال من الحاضرين، وبذلت جهدها لضمان سير حفلات الزفاف دون أى عوائق، حيث قامت بتعيين ممثلين ليكونوا بمثابة أصدقائها وعائلتها خلال الاحتفالات، ولم يشك أحد فى أى شىء، حتى أنها دفعت للعديد من الممثلين ليأتوا لزيارتها وزيارة أزواجها المزيفين على مر السنين، أو للحفاظ على المظاهر.

انهارت خطة تشو فى العام الماضى، عندما حاولت الحصول على المزيد من المال من أحد أزواجها المزيفين، وهو رجل يدعى تشانج، بإخباره أنها حامل بتوأم، فأخبرته أنها تريد الولادة مع والدتها فى مدينة أخرى، مطالبة إياه بدفع كل النفقات، بينما يبقى هو فى المنزل للعمل، حيث ظلت ترسل له باستمرار صورًا لنتائج فحوصات مزيفة حتى صورًا لأطفال حديثى الولادة قامت بتنزيلها من الإنترنت، وعندما جاء تشانج لرؤية أطفاله مع والدته، بدأت مشاكل تشو.

من أجل خداع زوجها المزيف وحماتها، استأجرت تشو ممثلًا آخر ليلعب دور الطبيب الذى أنجب توأمها، لكن عندما لم يتمكن من الإجابة على أسئلتهم أو إنجاب الطفلين التوأم، بدأ تشانج يشك فى أن هناك خطأ ما، فقام بإجراء فحصا وصُدم عندما علم أنها متزوجة قانونًا بالفعل، فاتصل بالشرطة وانهارت حياة تشو المزيفة.

وبعد أن سمع زوج تشو عن حياة زوجته السرية المليئة بالجريمة، طلقها فى أبريل، وتواجه الآن ما لا يقل عن 10 سنوات فى السجن بتهمة الاحتيال، حيث كشف التحقيق أنها خدعت أزواجها الثلاثة المزيفين بما لا يقل عن 660 ألف يوان أى ما يعادل 92 ألف دولار.

على الرغم من التفاصيل الكاملة لكيفية تمكن تشو من التوفيق بين أربع زيجات، إلا أن أحد أعذارها الأكثر شيوعًا لمغادرة المنزل هو أنها غادرت للتدريب مع الشركة التى تعمل بها.