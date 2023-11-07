سيدة صينية تحتال على 3 رجال بحفلات زفاف مزيفة لسرقة أموالهم

(MENAFN
- Youm7) اتُهمت امرأة صينية مؤخرًا بالاحتيال، بزعم خداع 3 رجال للحصول على ما يقرب من 100 ألف دولار من خلال الزواج منهم فى مراسم مسرحية، على الرغم من كونها متزوجة بشكل قانونى بالفعل، حيث كانت المحتالة البالغة من العمر 35 عامًا متزوجة بالفعل وتقوم بتربية ابنتها عندما بدأت بمواعدة رجال آخرين لغرض محدد هو الاحتيال عليهم.
ومن غير الواضح ما الذى دفع المرأة إلى هذا الأمر، لأنه وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، كان لزوجها مشروعه الخاص وكانت الأسرة تتمتع بوضع مالى جيد، حيث كان هناك شىء واحد مؤكد، وهو أن أحد العوامل التى سمحت للمرأة، المعروفة باسم تشو، بالتوفيق بين 4 أزواج على مدى عدة سنوات هو حقيقة أن زوجها الحقيقى كان مشغولا دائمًا بالعمل ولم يهتم كثيرا بزوجته، وفقا لموقع
scmp
الصينى.
وبحسب ما ورد بدأت تشو فى البحث عن أزواج محتملين منذ بضع سنوات، وسرعان ما لفت مظهرها الجميل انتباه 3 رجال ساذجين لم يشكوا أبدًا فى نواياها الحقيقية، حيث واعدتهم جميعًا فى نفس الوقت، وتمكنت من قضاء الوقت معهم جميعًا دون إثارة الشكوك حول زوجها الحقيقى، قبل أن تطلب منهم الزواج.
وتمكنت تشو من استخدام كذبة ذكية لتجاوز الإجراءات المدنية، حيث أخبرت الرجال أن منزلها قد تم هدمه بشكل غير قانونى، وأنها بحاجة إلى البقاء عازبة حتى تكون مؤهلة للحصول على التعويض، ويبدو أن الثلاثة رجال لم يشكوا فى هذه الحيلة، خاصة أنها كانت جيدة فى التظاهر بأنها تريد الزواج منهم.
زواج
كانت تشو تهتم فقط بحفلات الزفاف لأنها أرادت جمع الهدايا والأموال من الحاضرين، وبذلت جهدها لضمان سير حفلات الزفاف دون أى عوائق، حيث قامت بتعيين ممثلين ليكونوا بمثابة أصدقائها وعائلتها خلال الاحتفالات، ولم يشك أحد فى أى شىء، حتى أنها دفعت للعديد من الممثلين ليأتوا لزيارتها وزيارة أزواجها المزيفين على مر السنين، أو للحفاظ على المظاهر.
انهارت خطة تشو فى العام الماضى، عندما حاولت الحصول على المزيد من المال من أحد أزواجها المزيفين، وهو رجل يدعى تشانج، بإخباره أنها حامل بتوأم، فأخبرته أنها تريد الولادة مع والدتها فى مدينة أخرى، مطالبة إياه بدفع كل النفقات، بينما يبقى هو فى المنزل للعمل، حيث ظلت ترسل له باستمرار صورًا لنتائج فحوصات مزيفة حتى صورًا لأطفال حديثى الولادة قامت بتنزيلها من الإنترنت، وعندما جاء تشانج لرؤية أطفاله مع والدته، بدأت مشاكل تشو.
من أجل خداع زوجها المزيف وحماتها، استأجرت تشو ممثلًا آخر ليلعب دور الطبيب الذى أنجب توأمها، لكن عندما لم يتمكن من الإجابة على أسئلتهم أو إنجاب الطفلين التوأم، بدأ تشانج يشك فى أن هناك خطأ ما، فقام بإجراء فحصا وصُدم عندما علم أنها متزوجة قانونًا بالفعل، فاتصل بالشرطة وانهارت حياة تشو المزيفة.
وبعد أن سمع زوج تشو عن حياة زوجته السرية المليئة بالجريمة، طلقها فى أبريل، وتواجه الآن ما لا يقل عن 10 سنوات فى السجن بتهمة الاحتيال، حيث كشف التحقيق أنها خدعت أزواجها الثلاثة المزيفين بما لا يقل عن 660 ألف يوان أى ما يعادل 92 ألف دولار.
على الرغم من التفاصيل الكاملة لكيفية تمكن تشو من التوفيق بين أربع زيجات، إلا أن أحد أعذارها الأكثر شيوعًا لمغادرة المنزل هو أنها غادرت للتدريب مع الشركة التى تعمل بها.
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