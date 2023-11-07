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وزير الاتصالات: توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرية صحانوب وتشغيل الإنترنت السريع.. فيديو

11/7/2023 4:36:34 AM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان، اليوم، الثلاثاء، توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرية "طحانوب"، بمركز شبين القناطر، وتشغيل خدمة الإنترنت السريع.







ويفتتح وزير الاتصالات، عددا من المشروعات التكنولوجية، بمحافظة القليوبية تتضمن مراكز للخدمات البريدية وسنترالات ومركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا.



وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى.




وتم الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.












MENAFN07112023000132011024ID1107383993

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