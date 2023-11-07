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تعرف على أسعار سبائك الذهب من وزن جرام إلى 100جرام فى الأسواق

11/7/2023 4:36:34 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر سبائك الذهب في التعاملات الصباحية بالسوق المصري اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر اليوم 2971 جنيها للجرام، في حين سجل سعر اونصة الذهب في الأسواق العالمية 1979 دولار .




أسعار السبائك الذهب اليوم:


سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد تسجل 2971 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7427 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14855 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29710 جنيهات.




سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 59420 جنيها.




سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92398 جنيها.



سعر أونصة الذهب وزن 50 جرام 148550 جنيها.



سعر أونصة الذهب وزن 100 جرام 297100 جنيه.




سعر الذهب العالمي


الأسبوع الماضي شهد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر نظرة متشددة للسياسة النقدية أقل من المتوقع بالنسبة للأسواق، ليكون نقطة البداية لضعف الدولار وتراجع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية، هذا بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع عن شهر أكتوبر، والذي زاد من عمليات البيع على الدولار بشكل واسع، بعد أن تزايد توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة هذا العام.



الأسواق تضع احتمال الآن بنسبة تتخطى 95% أن البنك الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، ونتيجة لهذا شهدنا انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 4.484%.



وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، ولكن الذهب فشل في الاستفادة من كل هذه العوامل، وذلك بسبب ضعف الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بعد أن تراجعت المخاوف بشأن توسع رقعة الحرب في قطاع غزة وانضمام أطراف أخرى.














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