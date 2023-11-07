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القابضة الكيماوية: إعادة هيكلة مطابع محرم وزيادة رأس مالها لـ400 مليون جنيه

11/7/2023 4:36:34 AM
(MENAFN- Youm7) قدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوي ، بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، مذكرة بخصوص هيكلة شركة مطابع محرم الصناعية بالإسكندرية، إحدى شركاتها التابعة، وذلك لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة محمد زكريا محيى الدين .

وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم، وبشأن تطبيق المادة 38 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020 والخاصة بالتعامل مع الشركات الحاسرة تقرر زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 350 مليون جنيه ليصيح 400 مليون جنيه .

والموافقة علي زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 320.7 مليون جنيه ؛ليصبح 350 مليون جنيه بدلا من 29.2 مليون جنيه ،علي أن يتم تمويل الزيادة من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة من الاحتياطيات مع تعديل المادة 6 من النظام الأساسي بما يتماشى من التعديلات .

يشار أن مطابع محرم تعاني من خسائر، وتم ضخ استثمارات جديدة فيها، بدلا من تصفيتها حفاظا على العاملين بالشركة .











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