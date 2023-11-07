Tuesday, 07 November 2023 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متحدثون بندوة التنسيق الحضارى يؤكدون تأثير العمارة والتخطيط على جودة الحياة

11/7/2023 4:36:30 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة محاضرة
بعنوان "جودة الحياة.. ممارسات شخصية وأهداف اقتصادية"، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية.



تحدث خلال الندوة الدكتور عادل ياسين أستاذ التخطيط والعمارة البيئية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن تعريف جودة الحياة وتأثير العمارة والتخطيط علي مؤشرات جودة الحياة ومجهودات الدولة في هذا الاتجاه بما يحقق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عن طريق توفر الاحتياجات الاساسية واستخدام التخطيط والعمارة لتوفير الرفاهية للشعوب وتحقيق الرضا والسعادة.



كما ناقش الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي والوكيل السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ومستشار البنك الدولي، مفهوم "المواطنة البيئية" وواجبات المواطن.



واستعرضت المحاضرة أهمية المحافظ على ثروات الدولة والموارد البيئية وذلك بالعمل على إعادة الاستخدام والتوفير والحد من الاستهلاك وناقش مصطلحات مثل "الاقتصاد الدائري - الاستهلاك المستدام والإنتاج المستدام" ما يقلل من استخدام موارد البيئة بشكل لا يهدرها ويتفق مع مفهوم الاستدامة، بالإضافة إلى آليات إشراك المواطن في عجلة التنمية حيث حينها تتحقق جودة الحياة من هذه الممارسات الشخصية السليمة تجاه البيئة وفي إطار أهداف التنمية المستدامة.


















MENAFN07112023000132011024ID1107383988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث