متحدثون بندوة التنسيق الحضارى يؤكدون تأثير العمارة والتخطيط على جودة الحياة

(MENAFN
- Youm7) عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة محاضرة
بعنوان "جودة الحياة.. ممارسات شخصية وأهداف اقتصادية"، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية.
تحدث خلال الندوة الدكتور عادل ياسين أستاذ التخطيط والعمارة البيئية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن تعريف جودة الحياة وتأثير العمارة والتخطيط علي مؤشرات جودة الحياة ومجهودات الدولة في هذا الاتجاه بما يحقق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عن طريق توفر الاحتياجات الاساسية واستخدام التخطيط والعمارة لتوفير الرفاهية للشعوب وتحقيق الرضا والسعادة.
كما ناقش الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي والوكيل السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ومستشار البنك الدولي، مفهوم "المواطنة البيئية" وواجبات المواطن.
واستعرضت المحاضرة أهمية المحافظ على ثروات الدولة والموارد البيئية وذلك بالعمل على إعادة الاستخدام والتوفير والحد من الاستهلاك وناقش مصطلحات مثل "الاقتصاد الدائري - الاستهلاك المستدام والإنتاج المستدام" ما يقلل من استخدام موارد البيئة بشكل لا يهدرها ويتفق مع مفهوم الاستدامة، بالإضافة إلى آليات إشراك المواطن في عجلة التنمية حيث حينها تتحقق جودة الحياة من هذه الممارسات الشخصية السليمة تجاه البيئة وفي إطار أهداف التنمية المستدامة.
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