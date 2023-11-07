افتتاح معرض نبت للفنان باهر أبو بكر فى قاعة الباب سليم بالأوبرا.. الليلة

MENAFN - Youm7) يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا يحمل عنوان "نبت" للفنان باهر أبو بكر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة الباب سليم بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 16 نوفمبر.

ويقول الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية عن المعرض: "يعتمد الفنان باهر أبو بكر في أعماله النحتية القيم الجمالية المفاهيمية الجديدة متحررا من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتي، وهذه المدرسة تلجأ إلى روح الأشياء وإمكاناتها التعبيرية وليس الشكل التقليدي الصريح .. ترتكن إلى اكتشاف الطاقة الكامنة في الشكل التعبيري الإيحائي وليس المباشر .. لذا فالشكل النحتي عنده يميل إلى العضوي المبهم المتشابة مع الشكل الطبيعي مما يثير العقل ويدفعه للمقارنة والتفكير ليحقق مبتغاه في الوصول إلى حالة تفاعلية بين المشاهد والعمل الفني".

ولد الفنان النحات باهر أبو بكر عام 1981 في محافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس التربية الفنية 2003, حاصل على درجة الماجستير فى التربية الفنية تخصص نحت 2009ـ جامعة حلوان، حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الفنية

تخصص نحت 2015– جامعة حلوان. يعمل حاليا مدرس النحت بقسم التعبير المجسم - كلية التربية الفنية جامعة حلوان. عضو نقابة الفنون التشكيلية، عضو لجنة توثيق أعمال متحف الفن الحديث، شارك في العديد من المعارض والفعاليات الثقافية المحلية والدولية منذ تخرجه.



