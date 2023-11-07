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7 سنوات على إعادة افتتاحه.. متحف كوم أوشيم يضم 312 قطعة وتذكرته بـ 5 جنيهات

11/7/2023 4:36:30 AM
(MENAFN- Youm7) تمر فى تلك الأيام يمر 7 سنوات على إعادة افتتاح متحف كوم أوشيم ، الذى يعتبر من أهم متاحف مصر وبه قطع أثرية نادرة، إذ أُنشيء المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.



ويبلغ سعر تذكرة متحف كوم أوشيم سعر للطالب المصرى بـ "5 جنيهات" ويقع عند مدخل مدينة كرانيس الشهيرة بمحافظة الفيوم، ويحاكى سيناريو العرض المتحفى عن تاريخ محافظة الفيوم، وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الدينى الذى اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور.



والقطع الأثرية بالمتحف كانت مخزنة فى المخزن المتحفى بكوم أوشيم، ومخزن المتحف المصرى، إلى جانب القطع الأثرية التى كانت معروضة بالمتحف قبل إغلاقه.



ويتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات
وقطع من البردى وكان تم إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثا، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى



ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفلا ، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.





أيقونة بمتحف كوم أوشيم















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