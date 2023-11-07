هل تعرف صاحب أقدم جدار أثرى فى العالم؟.. ملك فرعونى حفر اسمه على التماثيل

MENAFN - Youm7) قال الباحث فى التاريخباسم الشماع ، إن أهم ملك فى الحياة المصرية القديمة، هو الملك "خع سخم وى" الذى يرجع إلى الأسرة الثانية، أي عاش فى مرحلة "الفترة البدائية"، مضيفًا أن آثاره موجودة في أبيدوس وفى سقارة وفى أماكن أخرى.

وأوضح بسام الشماع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": ترجع أهمية الملك أنه هو صاحب أقدم جدار أثرى فى العالم، فالجدار ضخم وسميك ومرتفع جدًا، مصمم من الطوب الطينى".

وأشار بسماع الشماع، إلى أن خع سخم وى، اهتم به الأثريون حتى اكتشفوا مقبرته التى تم تضم قطعة فنية عبقرية، وعدد من الأوانى والذهب مما يدل على أن وقت حكمه كان مزدهرا اقتصاديا رغم أنه عاش فى الفترة البدائية.



وتابع بسمام الشماع، أن الأثرين وجدوا اسمه منحوت على هذه الأوانى وملقب بـ حاكم مصر، إضافة إلى أن أصبح أول وأقدم ملك يكتشف له تماثيل عنه على الإطلاق.

الجدار الضخم





التمثال





ولفت بسام الشماع، إلى أن بين التماثيل المصممة عنه تمثال كتب عليه قتلت 40 ألف من الأعداء موجود التمثال فى المتحف المصرى، متابعا أن التماثيل في عهده لم يكتب عليها الخرطوش لكن كان لها بديل وهو "سرخ" ومعناه بالهيروغليفى "وجه القصر".

وأفاد بسام الشماع، أن اسمه مكتوب من فوق في خانه تشبه المستطيل مرسوم عليه "حورس

وسيت" مؤكدا أن الملك خع سخم وى، عمل على توحيد القطرين وكان في عهده محاولة لانفصال البلد وهو في الغالب عمل على توحيد القطرين لتستمر مصركدولة واحدة، لذلك يعد أهم ملوك مصر لأنه استطاع توحيد البلد وبذلك شاهدنا أهم حضارة في التاريخ، وبذلك الجدارالضخم السميك المرتقع الذى تم العثور عليه هو قلعة حارب فيها الأعداء الذين رغبوا في التفكيك.





وأشار بسام الشماع، إلى أن الملك خع سخم وى، كان ذكيا ودبلوماسيا فى التعامل مع العدو والمتناقسين.





الاوانى