طريقة التبديل بين الساعة الرقمية والتناظرية على موبايلك الأيفون.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) قامت شركة Apple بتضمين تطبيق Clock Clock في نظام التشغيل iOS طوال فترة وجود أجهزة iPhone ، مما يوفر للمستخدمين مجموعة سهلة الاستخدام من وظائف الساعة العالمية والمنبه وساعة التوقف والمؤقت، وفقاً لموقع macrumors.

أضافت Apple وضع العرض التناظري إلى ساعة الإيقاف، مما يوفر للمستخدمين قراءة أكثر تقليدية تتضمن أيضًا عقربًا منفصلاً للدورة الحالية، تسمح لك إضافة عقرب الثواني بتتبع وقت الدورة الحالي بسهولة أكبر إلى جانب إجمالي الوقت المنقضى، إذا كان هذا يبدو مفيدًا لأغراضك، فإليك كيفية التبديل إلى التناظرية.

1- قم بتشغيل تطبيق الساعة أو اضغط على زر ساعة الإيقاف في مركز التحكم.

2- اضغط على زر ساعة الإيقاف الموجود أسفل الشاشة إذا لم يكن محددًا بالفعل.

3- اسحب إلى اليسار على قراءات ساعة الإيقاف للتبديل إلى العرض التناظري.

كيفية التبديل إلى ساعة التوقيت التناظرية على نظام ماك

مع إصدار macOS Ventura، أضافت Apple تطبيق الساعة إلى جهاز Mac، ويحتوي إصدار سطح المكتب على جميع الوظائف الموجودة في تطبيق iOS Clock، بما في ذلك وجه ساعة الإيقاف التناظرية.

للتبديل إلى التناظرية، اضغط فوق عرض في شريط قائمة الساعة وحدد عرض ساعة الإيقاف التناظرية. بدلا من ذلك، يمكنك فقط الضغط على الشاشة الرقمية وسوف تتحول تلقائيا إلى التناظرية.