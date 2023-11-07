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كل ما تحتاج معرفته عن ميزة استطلاعات الرأي في قنوات واتس آب

11/7/2023 4:36:27 AM
(MENAFN- Youm7) قدم واتساب ميزة القنوات في يونيو من هذا العام، حيث تعمل قنوات واتساب كأداة بث أحادية الاتجاه، ما يمكّن المسئولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وضمن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta، يتمتع منشئ القناة أيضًا بالمرونة اللازمة لتعديل وتخصيص المحتوى المتعلق بقناته على واتساب.



والآن ظهر تقرير جديد عبر الإنترنت يشير إلى أن واتساب يعمل على ميزة لمشاركة استطلاعات الرأي في القنوات، حيث يواصل تطبيق واتساب العمل على تقديم ميزات جديدة للقنوات لتحسين التفاعل بين مسؤولي القناة والمتابعين، ووفقًا لـ WABetaInfo، يعمل واتساب على إمكانية مشاركة الاستطلاعات في القنوات.



ويذكر التقرير أيضًا أن هذه الاستطلاعات داخل القنوات ستتضمن أيضًا خيار تقييد الردود على خيار واحد، مما يعكس الميزة الموجودة في الدردشات والمجموعات الخاصة بك، ومن المهم جدًا التأكيد على أن أصوات الاستطلاع ستكون محمية دائمًا لمزيد من الخصوصية، وهذا يعني أنه عند مشاركتك في استطلاع للقناة، يظل رقم هاتفك دائمًا مخفيًا ولا يتم الكشف عنه لمالك القناة والمتابعين الآخرين.


















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