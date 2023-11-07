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تقرير يكشف.. ثلاث برمجيات خبيثة قادرة على سرقة البيانات والأموال

11/7/2023 4:36:26 AM
(MENAFN- Youm7) كشف أحدث تقرير عن برمجيات الجريمة لمركز الأبحاث الروسى كاسبرسكى، عن ثلاثة تهديدات خبيثة قادرة على سرقة البيانات والأموال وقام بتحليلها، وهي: أداة سرقة البيانات GoPIX، التى تستهدف نظام الدفع البرازيلى PIX، بالإضافة إلى أداة سرقة البيانات متعددة الوظائف Lumar، وسلالة برمجيات الفدية Rhysida، ومع استمرار نمو التهديدات السيبرانية ذات الدوافع المالية، يحث الخبراء المستخدمين على توخى الحذر الدائم.



كان أول تهديد تناوله التقرير هو GoPIX، وهو حملة خبيثة تعمل منذ ديسمبر 2022، وتركز على استهداف نظام الدفع PIX المستخدم على نطاق واسع في البرازيل.



تبدأ استراتيجية GoPIX عندما يبحث المستخدمون عن نسخة الويب من تطبيق واتس آب "WhatsApp web" في محرك البحث، إذ تستخدم الحملة إعلانات خادعة لاستدراج الضحايا.



كذلك تستخدم الحملة أداة مكافحة الاحتيال من منصة IP Quality Score لتمييز المستخدمين الحقيقيين عن الروبوتات، وتقدم خياري تحميل استناداً إلى حالة المنفذ 27275 المرتبط ببرنامج حماية الخدمات المصرفية Avast Safe Banking.



صُممت هذه البرمجية الخبيثة لسرقة بيانات المعاملات المصرفية والتلاعب بها، وهي مرنة في تنفيذ مراحل مختلفة والاستجابة للأوامر الصادرة عن خادم القيادة والتحكم (C2).



أما أداة سرقة البيانات متعددة الوظائف Lumar، فقد استعرضها مستخدم يُدعى Collector لأول مرة في يوليو 2023.



وتتمتع الأداة بإمكانات هائلة منها تسجيل جلسات المستخدمين على تطبيق تليجرام، وجمع كلمات المرور، وملفات تعريف، وبيانات الملء التلقائي، مع استرداد الملفات من آلات الحاسوب للمستخدمين، واستخراج البيانات من مختلف محافظ العملات المشفرة.



بالمقابل تتميز أداة Lumar بحجمها الصغير الناتج عن برمجتها بلغة C، ولو أن هذا الحجم الصغير لا يحد من قدراتها، فبمجرد تشغيلها، تقوم أداة Lumar بجمع معلومات النظام وبيانات المستخدم، ثم ترسلها إلى خادم قيادة وتحكم (C2).



وتستفيد عملية جمع البيانات هذه من استخدام ثلاثة خيوط معالجة منفصلة، يستضيف مطور أداة Lumar خادم قيادة وتحكم خاصاً به ويعامله كمزود برمجيات خبيثة كخدمة (MaaS)، ويوفر هذا الخادم ميزات تسهل الاستخدام مثل التحليلات وسجلات البيانات.



ويمكن للمستخدمين تحميل أحدث إصدار من أداة Lumar وتلقى إشعارات على تطبيق تليجرام عن البيانات الواردة.



دخلت برمجية الفدية Rhysida حديثاً على ساحة برمجيات الفدية كخدمة (RaaS)، إذ اكتشفتها قراءات
كاسبرسكي في شهر مايو، وتتميز هذه البرمجية باستخدامها آلية حذف ذاتي فريدة، كما أنها تتوافق مع إصدارات أنظمة التشغيل السابقة لنظام ويندوز 10.



يذكر أن تصميم أداة Rhysida معقد للغاية؛ فكود البرمجية مكتوب بلغة C++ وتم تجميعها باستخدام أداة MinGW ومكتبات مشتركة، وعلى الرغم من حداثة Rhysida النسبية، إلا أن البرمجية قد واجهت تحديات إعداد أولية مع خادم الموجه البصلي الخاص بها، مما كشف عن قدرة المجموعة المطورة لها على التكيُّف والتعلّم السريع.



تعليقاً على هذه الاكتشافات، قال يورنت فاندر ويل، باحث أمن متقدم في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي: "مع تزايد التهديدات السيبرانية ذات الدوافع المالية، نبقى ثابتين بالتزامنا بحماية البيئات الرقمية. فنحن نتتبع مشهد التهديدات السيبرانية المتطور عن قرب، ونصمم حلولًا أمنية لإحباط الهجمات بشكل استباقي، ولضمان سلامتك نشجع بقوة على اعتماد استراتيجية أمن سيبراني قوية تتصدى لهذه التهديدات".



كما توصي كاسبرسكي المستخدمين بعدة إجراءات للوقاية من التهديدات ذات الدوافع المالية، وهي:

أعدَّ نسخاً احتياطية لبياناتك لتكون غير متصلة بالإنترنت ولا يمكن للمهاجمين العبث بها، وتأكد من إمكانية الوصول إليها بسرعة عند الحاجة.



ثبِّت حلول الحماية من برمجيات الفدية على جميع النقاط الطرفية،
التي تحمي الحواسيب والخوادم من برمجيات الفدية والبرمجيات الخبيثة الأخرى، وتمنع عمليات الاستغلال، وتتوافق مع الحلول الأمنية المثبتة مسبقاً.



استخدم حلاً لحماية النقاط الطرفية وخوادم البريد الإلكتروني يتمتع بقدرات لمكافحة التصيد الاحتيالي، وذلك بهدف تقليل فرصة الإصابة من خلال رسائل التصيد الاحتيالي.



أجرِ تدقيقاً لأمن شبكاتك السيبراني وعالج أي نقاط ضعف تكتشفها في محيط الشبكة أو داخلها.



وبحسب التقرير فإن برمجيات الفدية هي جريمة يعاقب عليها القانون، فإذا وقعت ضحيتها، لا تدفع الفدية أبداً، حيث لن يضمن الدفع استعادة بياناتك، لكنه سيشجع المجرمين على مواصلة أعمالهم.



عوضاً عن ذلك، أبلغ عن الحادثة إلى جهات إنفاذ قانون المحلية، وحاول البحث عن برنامج لفك التشفير على الإنترنت.












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