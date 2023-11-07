Chatgpt يهزم انطلاقة فيس بوك وتويتر ويصل لـ100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا

MENAFN - Youm7) منذ حوالي عام، أطلقت شركة OpenAI الناشئة أول روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للاستخدام العام، وبدأت هذه الخطوة في نهاية المطاف في طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدية التي شهدناها في الأشهر الـ 12 الماضية.وسرعان ما حصلت على دعم مايكروسوفت، مما أدى إلى قيام عمالقة التكنولوجيا الآخرين، وخاصة جوجل، بإطلاق روبوت الدردشة الآلي الخاص بهم، وتعمل OpenAI منذ ذلك الحين على ترقية نماذجها لتوفير إمكانات جديدة بمرور الوقت.وقد استضافت الشركة مساء أمس أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق يسمى DevDay في سان فرانسيسكو،وفيما يلى أبرز ما تم الكشف عنه خلال هذا الحدث:OpenAI تطلق GPT-4 Turbo

أعلنت شركة OpenAI عن نموذج لغة كبير محسّن يسمى GPT-4 Turbo، والذي تقول إنه أكثر قدرة وسيكون أرخص للمطورين، وقالت الشركة إن لديها نافذة سياق بحجم 128 ألفًا، "أي ما يعادل أكثر من 300 صفحة نصية في موجه واحد".

ويتوفر GPT-4 Turbo حاليًا عبر معاينة واجهة برمجة التطبيقات (API) وقد تم تدريبه بمعلومات يعود تاريخها إلى أبريل 2023.لدى ChatGPT حوالى 100 مليون مستخدم أسبوعيًا

أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن 100 مليون شخص يستخدمون ChatGPT أسبوعيًا، ولتوضيح الأمر، استغرق الأمر وصول ChatGPT إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في يناير - بعد شهرين من الإطلاق، وبالمقارنة، استغرق فيسبوك حوالي أربع سنوات ونصف، وتويتر أكثر من خمس سنوات، وانستجرام حوالي عامين ليصل عدد مستخدميهما إلى 100 مليون بعد إطلاقهما.

هناك 2 مليون مطور يعملون في OpenAI

أطلقت OpenAI ChatGPT العام الماضي ومنذ ظهورها لأول مرة، قامت الشركة بالاستعانة بالمطورين لإنشاء تجارب، وقال ألتمان إن هناك 2 مليون مطور يعملون الآن بأدوات الشركة، ونحو 460 شركة – 92% – من شركات فورتشن 500 تستخدم منتجاتها.

كما قدمت OpenAI أيضًا أرصدة بقيمة 500 دولار أمريكي لكل فرد من الجمهور لمساعدة المطورين على التحرك باستخدام أدواتها الجديدة.بوت GPTs ومتجرGPT

أعلنت OpenAI عن GPTs - روبوتات الدردشة الشبيهة بـ ChatGPT والذي يمكن للمستخدمين إنشاؤها لغرض محدد - لا يلزم وجود أي تعليمات برمجية.

وقالت الشركة: "إن GPTs هي طريقة جديدة لأي شخص لإنشاء نسخة مخصصة من ChatGPT لتكون أكثر فائدة في حياتهم اليومية، أو في مهام محددة، أو في العمل، أو في المنزل - ثم مشاركة هذا الإبداع مع الآخرين".ويمكن تطوير ChatGPTs المخصصة للاستخدام الداخلي للشركة، أو للجميع ومشاركتها بشكل عام على متجر GPT الذي سيتم طرحه في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيكون لدى المتجر إبداعات من قبل بناة تم التحقق منهم.ميزة حقوق الطبع والنشر "copyright shield"

تتبع OpenAI خطى Microsoft وGoogle في حماية عملائها من المؤسسات ضد الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والتي تسمى Copyright Shield، وقالت الشركة: "سنتدخل الآن وندافع عن عملائنا، وندفع التكاليف المتكبدة، إذا واجهت مطالبات قانونية بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر".



