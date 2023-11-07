المملكـــة تستضيــف المنتـــدى الإقليمـــي لتنميـــة الاتصـــالات للمنطقـــة العربيــــة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استضافت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المنتدى‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتنمية‭ ‬الاتصالات‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭ (‬ RDF ‭-‬ ARB ‭ ‬2023‭) ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى

من‭ ‬دول‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيون‭ ‬بقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬نظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬والمكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬لمنطقة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬ألقى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬المنتدى‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬أبرزها‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬مستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬والأمان‭ ‬والخصوصية،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مدن‭ ‬ومجتمعات‭ ‬ذكية‭ ‬ومستدامة،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتطوير‭ ‬سبل‭ ‬التنظيم‭ ‬الرقمي‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تؤمن‭ ‬بالمساهمة‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬العالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬كقطاع‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬نمو‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخرى‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المختلفة‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬كوزماس‭ ‬زافازافا‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬تنمية‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬كلمة‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المنتدى‭ ‬باعتباره‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬كيغالي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬وتحقيق‭ ‬المبادرات‭ ‬الإقليمية‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬مناقشة‭ ‬أهم‭ ‬نتائج‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لتنمية‭ ‬الاتصالات‭ (‬ WTDC -22‭)‬،‭ ‬وأهم‭ ‬المستجدات‭ ‬بخصوص‭ ‬المبادرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬اعتمدها‭ ‬المؤتمر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬احتياجات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتعهدات‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الرقمي‭ (‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصيل‭) ‬والذي‭ ‬جمعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬تعهد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال،‭ ‬وجمهورية‭ ‬السودان،‭ ‬لبحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬ودعم‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى،‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬لشبكة‭ ‬المرأة‭ (‬ NoW ‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬ستقدم‭ ‬نماذج‭ ‬للاستلهام‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬فرص‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬للتواصل‭ ‬معاً‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬