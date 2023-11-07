المملكـــة تستضيــف المنتـــدى الإقليمـــي لتنميـــة الاتصـــالات للمنطقـــة العربيــــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استضافت مملكة البحرين المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية ( RDF - ARB 2023) بحضور مسؤولين رفيعي المستوى
من دول الأعضاء من ضمنهم الوزراء المعنيون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، والذي نظم من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية.
وخلال الحفل الافتتاحي، ألقى محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات كلمة أكد فيها أن انعقاد المنتدى يأتي ضمن مسار التعاون المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي للاتصالات، نحو تحقيق عدد من المبادرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرزها بناء اقتصاد رقمي مستدام من خلال التحول الرقمي، وتعزيز الثقة والأمان والخصوصية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق مدن ومجتمعات ذكية ومستدامة، وبناء القدرات وتعزيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير سبل التنظيم الرقمي.
كما أضاف أن وزارة المواصلات والاتصالات تؤمن بالمساهمة الفعّالة في الشراكة العالمية لتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو قطاعات الاقتصاد الأخرى ويسهم في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة.
كما ألقى الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات كلمة أعرب فيها عن شكره لمملكة البحرين على استضافتها أعمال المنتدى، مشيرًا إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة مهمة لتعزيز التعاون والتحول الرقمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطة عمل كيغالي للاتحاد الدولي للاتصالات وتحقيق المبادرات الإقليمية.
وقد تضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة أهم نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ( WTDC -22)، وأهم المستجدات بخصوص المبادرات الإقليمية لمنطقة الدول العربية والتي اعتمدها المؤتمر، كما تم التطرق إلى احتياجات الدول الأعضاء وتعهدات الشركاء في إطار التحالف الرقمي (الشراكة من أجل التوصيل) والذي جمعت أكثر من 800 تعهد حتى الآن.
وعلى هامش المنتدى، التقى وزير المواصلات والاتصالات مع نظرائه الوزراء من جمهورية الصومال، وجمهورية السودان، لبحث فرص التعاون ودعم آليات التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما سيتم خلال المنتدى، عقد جلسة خاصة لشبكة المرأة ( NoW ) في المنطقة العربية والتي ستقدم نماذج للاستلهام من عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تهيئة فرص للنساء في قطاع الاتصالات للتواصل معاً وتبادل الخبرات.
MENAFN07112023000055011008ID1107383978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.