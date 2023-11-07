إقلاع أول رحلة لطيران الإمارات تعمل بوقود مستدام من دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقلعت‭ ‬أولى‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬تعمل‭ ‬بوقود‭ ‬طيران‭ ‬مستدام‭ ‬‮«‬ساف‮

‬ SAF ‮»‬،‭ ‬زودته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬شل‭ ‬أفييشن‮»‬،‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭. ‬وأصبحت‭ ‬الرحلة‭ ‬‮«‬ئي‭ ‬كيه‭ ‬412‮»‬،‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬سيدني‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬ضمن‭ ‬أوائل‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بوقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭.‬

وزودت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬شل‭ ‬أفييشن‮»‬‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬بِـ315‭ ‬ألف‭ ‬غالون‭ ‬من‭ ‬مزيج‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الناقلة‭ ‬بدبي،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬تشغيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬بهذا‭ ‬الوقود‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

ويتكون‭ ‬مزيج‭ ‬وقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أمدّت‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬شل‭ ‬نظام‭ ‬تزويد‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي،‭ ‬من‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬صافي‭ ‬و60 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬التقليدي‮

‬ A ‭-‬1‭. ‬وتتطابق‭ ‬الخصائص‭ ‬الكيميائية‭ ‬لهذه‭ ‬النسبة‭ ‬مع‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬التقليدي،‭ ‬ويمكن‭ ‬دمجها‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحالية‭ ‬لنظام‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬واستخدامها‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬محركات‭ ‬أسطول‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬بأكمله‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭.‬

ويقلل‭ ‬وقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬بتركيبته‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬طوال‭ ‬مراحل‭ ‬استخدامه‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬التقليدي‭. ‬وترصد‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬أيضاً‭ ‬عمليات‭ ‬الاستلام‭ ‬والاستخدام‭ ‬والفوائد‭ ‬البيئية‭ ‬لوقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أفيليا‮

‬ Avelia ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬حل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬‮«‬البلوك‭ ‬تشين‮»‬‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬‮«‬شل‭ ‬أفييشن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬السير‭ ‬تيم‭ ‬كلارك،‭ ‬رئيس‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬نمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬استباقية‭ ‬لتمكين‭ ‬طيران‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل،‭ ‬وما‭ ‬تشغيل‭ ‬رحلات‭ ‬من‭ ‬مركزنا‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬سوى‭ ‬إحدى‭ ‬الخطوات‭ ‬لتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتقليص‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬طريق‭ ‬طويل،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تلهم‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شل‭ ‬أفييشن‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬المنتجين‭ ‬لزيادة‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬ساف‭ ‬وإتاحته‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬دبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬شبكتنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬شل‭ ‬أفييشن‮»‬‭ ‬جان‭ ‬توشكا‭: ‬‮«‬تتمتع‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وشل‭ ‬بتاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬معاً‭ ‬لتمكين‭ ‬استخدام‭ ‬وقود‭ ‬ساف‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وما‭ ‬هذا‭ ‬التوريد‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬ساف‭ ‬لطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬سوى‭ ‬مثالٍ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬عندما‭ ‬تتضافر‭ ‬جهود‭ ‬مختلف‭ ‬أطراف‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يلهم‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬ساف‭ ‬عبر‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬و«شل‭ ‬أفييشن‮»‬‭ ‬قد‭ ‬وقّعتا‭ ‬مؤخرا‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬حول‭ ‬السفر‭ ‬المستدام‭ ‬وتجارب‭ ‬السفر‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬مشترك‭ ‬لآليات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬السفر‭. ‬وتستخدم‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬حالياً‭ ‬منصة‭ ‬شركة‭ ‬شل‭ ‬‮«‬أفيليا‮

‬ Avelia ‮»‬‭ ‬لرصد‭ ‬الفوائد‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬ساف‭ ‬لعملاء‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬يبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬استكشاف‭ ‬طرق‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬مخصصة‭ ‬حصرياً‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بمسافري‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قدرات‭ ‬التوزيع‭ ‬الجديدة‮

‬ NDC ‭. ‬ويوفر‭ ‬تطوير‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬لهذه‭ ‬الخيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬فرصةً‭ ‬أمام‭ ‬شركة‭ ‬شل‭ ‬لتكون‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬المتبنين‭ ‬لهذه‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وتتجسد‭ ‬جهود‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬وهادفة‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجالات‭ ‬تركيز‭ ‬تشكل‭ ‬إطارها‭ ‬البيئي‭: ‬خفض‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬والاستهلاك‭ ‬المسؤول،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬والموائل‭. ‬وأعلنت‭ ‬الناقلة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬بقيمة‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لمشاريع‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الالتزامات‭ ‬الفردية‭ ‬لأي‭ ‬ناقلة‭ ‬جوية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستدامة‭. ‬وسوف‭ ‬تسعى‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة،‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬رائدة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬متقدمة‭ ‬لتقنيات‭ ‬الوقود‭ ‬والطاقة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬شغّلت‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عملت‭ ‬بوقود‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭. ‬وتتصدر‭ ‬الناقلة‭ ‬بقوة‭ ‬دعم‭ ‬جهات‭ ‬البحوث‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬ساف‮»‬‭ ‬بنسبٍ‭ ‬أعلى‭ ‬وتعزيز‭ ‬أدائه‭ ‬وسلامته‭ ‬وموثوقيته،‭ ‬ودعم‭ ‬التقييس‭ ‬والمواصفات‭ ‬والاعتماد‭ ‬المستقبلي‭ ‬لاستخدامه‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بالاعتماد‭ ‬للاستخدام‭ ‬التجاري‭ ‬المنتظم‭.‬

وتعود‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬لطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬استخدمت‭ ‬وقوداً‭ ‬مستداماً‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬بطائرة‭ ‬بوينج‮

‬777‭-‬300 ER ‮

‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬شيكاغو‭ ‬أوهير‭ ‬الدولي‭. ‬وشغّلت‭ ‬الناقلة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬رحلات‭ ‬بوقود‭ ‬ “ ساف ” ‭ ‬من‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬ستوكهولم‭ ‬وباريس‭ ‬وليون‭ ‬وأوسلو‭.‬

وتشارك‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬العمل‭ ‬الصناعية‭ ‬والحكومية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركات‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬إنتاج‭ ‬وتوريد‭ ‬وقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭.‬